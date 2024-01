/FOTOGALERIE/ Úspěšně vstoupili do nadstavbové části Kooperativa NBL písečtí basketbalisté, kteří v úvodním kole porazili Ostravu 94:87. Sršni tak přerušili osmizápasovou sérii porážek a posunuli se do čela tabulky skupiny A2, v níž se bojuje o dvě postupová místa do předkola play off, ale také o vyhnutí se baráži.

Písečtí basketbalisté v úvodním kole nadstavbové části KNBL porazili Ostravu 94:87. | Foto: Sršni Písek

Po vyrovnané úvodní čtvrtině se hostí zásluhou zahraniční letky v druhé desetiminutovce postupně dopracovali až k patnáctibodovému náskoku. Jenže pak přišlo několik ostravských ztrát a Písek do přestávky snížil na šestibodový rozdíl.

Po změně stran Sršni v 23. minutě vyrovnali na 50:50, následně se ještě Ostrava do sedmibodového vedení, ale o to do konce třetí periody zase přišly.

V závěreční desetiminutovce se naopak Jihočeši dostali především úspěšnými trojkami do dvouciferného vedení, což bylo rozhodující. Dvě minuty před klaksonem vedli o 13 bodů a hráči Nové huti už jen korigovali porážku.

Matěj Mach, asistent trenéra Písku: „Chtěli jsme se soustředit na sebe a naši hru. Nevstoupili jsme do utkání úplně špatně, bohužel během prvního poločasu jsme tam měli pár mentálních zkratů a pustili jsme Ostravu do trháku. Naštěstí se nám do přestávky podařilo manko stáhnout a měli jsme tam dobré věci, o které jsme se mohli opřít. Do druhého poločasu jsme nastoupili s velkou energii s obrovským nasazením a myslím si, že to hlavně rozhodlo.”

Adam Choleva, trenér Ostravy: „Chtěli jsme si upevnit pozici ve skupině A2, to se bohužel nestalo. Myslím, že jsme to Písku vesměs darovali. Sami jsem se zastavili a přestali hrát, co jsme chtěli, tedy prvním pasem chytře dopředu. Místo toho jsme to vše řešili driblingem, pomalu, bez přihrávek. Takhle nechceme hrát. V druhém poločase nám odešla střelba, do toho přišla nemohoucnost při trestných hodech, což ve vyrovnané koncovce prostě bolí. Navíc bylo hodně sporných momentů. Dva nebo tři nesportovní fauly proti nám, technická vůči mně, které nerozumím. Na to se ale nevymlouváme. My jsme si to projeli sami.”

Pavel Englický, pivot Písku: „Je skvělé, že jsme zase vyhráli a konečně jsme zlomili tu šňůru proher, kterou dávám za vinu zejména našemu obrannému systému. Týmový defenzivní výkon byl v tomto utkání neskutečný. Bojovali jsme jeden za druhého, a pak to v útoku už přijde samo. Když jsme prohrávali o 15 bodů, tak jsem si říkal, že to nemusí dobře dopadnout, ale že se musíme zvednout. V poločase jsme si řekli, co musíme udělat, aby se to stalo, a naštěstí jsme to splnili.”

Michal Svoboda, křídlo Ostravy: „Myslím, že rozhodla třetí čtvrtina, kdy Písek nastoupil a rychle smazal ztrátu. Měl tam slepené asi tři nebo čtyři trojky, tím se dostal na patřičnou vlnu. Pak si udělal šestibodový náskok, který si udržoval. Vždy, když jsme se dotáhli, tak jsme dostali dvě nebo tři trojky v řadě, a to nás stálo hodně sil. Snažili jsme se až do posledních vteřin, ale nevyšlo to.”

V 2. kole nadstavby Písek v sobotu 3. února nastoupí na palubovce Olomoucka (18 hodin).

Sršni Photomate Písek – Nová huť Ostrava 94:87 (21:22, 41:47, 64:63)

Nejvíce bodů: Novotný 18, Martin Svoboda 17, Borovka 13, Skalička 13, Englický 11, Šurý 10 – Williams 27, Madden 19, Rhodes 17, Michal Svoboda 11. Trojky: 15:8. Fauly: 27:28. Trestné hody: 23/33:17/27. Doskoky: 38:39. Rozhodčí: Hruša, Salvetr, Hartig. Diváci: 750.

Další výsledek skupiny A2

Olomoucko – Slavia Praha 86:91

KNBL - nadstavbová skupina A2

1. Písek 23 9 14 1986:2090 39,1%

2. Ostrava 23 8 15 1768:1888 34,8%

3. Olomoucko 23 7 16 1864:2011 30,4%

4. Slavia Praha 23 4 19 17.4 1774:2116 17,4%