Písečtí basketbalisté podlehli v 20. kole nejvyšší soutěže na palubovce Ostravy 70:88 a po šesté porážce v řadě vypadli elitní osmičky, která bude po základní části hrát nadstavbovou skupinu A1. Sršni prospali především úvodní čtvrtinu, během níž si Nová huť vytvořila šestnáctibodový náskok.

Písečtí basketbalisté prohráli v 20. kole KNBL v Ostravě 70:88. | Foto: NH Ostrava

Aktuální forma hovořila ve prospěch hráčů Ostravy, kteří po nepovedeném začátku sezony vyhráli šestý z devíti posledních zápasů. Domácí zahájili výborně a základ vítězství položili už v úvodní čtvrtině, kterou ovládli v poměru 27:11.

Sršni tahali za kratší konec a zkorigovat skóre aspoň na jedenáctibodové manko se jim povedlo až dvěma trojkami v závěru prvního poločasu.

Krátce po změně stran se hosté přiblížili na rozdíl osmi bodů, ale Ostrava se znovu utrhla a do závěrečného dějství šla s náskokem 19 bodů, který už si bez potíží udržela, přestože písecký celek ještě úspěšnými pokusy z perimetru na chvíli ztrátu snížil na polovinu.

Adam Choleva, trenér Ostravy: „Podali jsme týmový výkon a za to jsem šťastný. Na agresivní obranu Písku jsme dobře reagovali. Vše, co jsme chtěli, tak fungovalo, až na útočné doskoky soupeře. Ale Písek má na to tým. V obraně jsme podali hodně dobrý výkon, když jsme se připravili na hru protivníka a dokázali jsme se dobře vracet.”

Jan Čech, trenér Písku: „Rozhodl náš vlažný vstup, kdy jsme nesplnili vůbec nic z toho, co jsme si řekli. Zbytek zápasu jsme to sice nezabalili, bojovali jsme, máme 27 útočných doskoků, 73 střel z pole, ale úspěšnost je 24 procent a zahodili jsme 15 šestek. S takovou úspěšností střelby se venku nedá vyhrát. Když vynechám první čtvrtinu, tak jsme špatně nehráli. Ale je to teď psychický blok a je to v hlavách. Spoustu volných pozic jsme měli a nedali. Na tak špatnou úspěšnost se nedá vyhrát.”

Štěpán Svoboda, křídlo Ostravy: „Od nás to byl super výkon, dobře jsme bránili. Zbytečně jsme sice v poslední čtvrtině nechali Písek nadechnout a hosté stáhli na 10 bodů, ale naštěstí jsme si to pohlídali a došli si pro výhru.”

Vojtěch Sýkora, rozehrávač Písku: „Nevím, zda jsme byli nervózní, ale vstoupili jsme do zápasu úplně opačně, než jsme chtěli. Báli jsme se střílet, nebránili jsme. O osudu zápasu rozhodla první čtvrtina. Pak jsme sice převedli dobré úseky, ale bylo to málo.”

Souboj na dálku o osmé místo, které jako poslední bude znamenat účast v nadstavbové skupině A1 a tím pádem i jistotu minimálně předkola play off, tak Jihočeši nezvládli. Jejich pardubický sok totiž porazil poslední Slavii a v tabulce je přeskočil, když má o výhru víc. Na Sršně se navíc dvě kola před koncem základní části tlačí i jejich ostravský přemožitel, který ztrácí už jen jedno vítězství.

V předposledním kole tým od Otavy v neděli 14. ledna zajíždí na půdu Ústí nad Labem (18 hodin), které usiluje o třetí příčku, a základní část zakončí o týden později doma s Olomouckem.

Dodejme, že Pardubice se nejprve představí na hřišti mistrovské Opavu a pak doma přivítají USK Praha, ostravský tým hraje v Nymburku a doma s Kolínem.

Hová huť Ostrava – Sršni Photomate Písek 88:70 (27:11, 44:33, 64:45)

Nejvíce bodů: Jeter 21, Majerčák 18, Williams 13, Mich. Svoboda 12 – Mart. Svoboda 23, Šlechta 12, Sýkora 11, Borovka 9. Trojky: 7:11. Fauly: 25:24. Trestné hody: 23/35:23/38. Doskoky: 49:54. Rozhodčí: Hruša, Pokorný, Melichárek. Diváci: 1100.

Další výsledky 20. kola

Opava - Kolín 89:82 (28:27, 41:39, 68:60), Pardubice - Slavia Praha 84:75 (20:11, 41:39, 59:56), Olomoucko - USK Praha 67:66 (13:10, 39:28, 49:50), Děčín - Nymburk 83:66 (20:19, 43:32, 59:58).