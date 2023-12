Písečtí basketbalisté v 17. kole Kooperativa NBL podlehli na domácí palubovce Kolínu 97:103 a připsali si třetí porážku v řadě. Pět kol před koncem základní části však nadále drží strategickou osmou příčku, která jako poslední zaručuje vstupenku do nadstavbové skupiny A1.

Písečtí basketbalisté v 17. kole nejvyšší soutěže podlehli Kolínu 97:103. | Foto: Jan Škrle

Úvod utkání domácím hráčům vyšel, vedli už 20:11, ale do konce úvodní čtvrtiny hosté stáhli manko na rozdíl čtyř bodů. Duel rozhodla katastrofální druhá desetiminutovka Jihočechů, po níž prohrávali 37:54. Ještě pět minut po přestávce se hrálo zcela v režii Kolína, který si vytvořil až pětadvacetibodový náskok, pak se Sršni vzpamatovali a začali pomalu ztrátu mazat. Písek mohutně finišoval, dotáhl skóre na 85:90, hosté však tlak ustáli a připsali si desáté vítězství v sezoně.

Střelecká zátěž na obou stranách byla tentokrát rozložena mezi víc hráčů, za zmínku však stojí pátá triple double píseckého rozehrávače Sýkory v sezoně za 10 bodů, 19 doskoků a 11 asistencí

Jan Čech, trenér Písku: „Kolín předváděl to, co potřeboval. My se učíme náš systém od patnácti let, ale tentokrát jsme porušili snad všechna pravidla na obranné polovině. Svoje hráče jsem do 25. minuty nepoznával. Vůbec jsme nebyli hlavou v zápase a nefungovalo nám nic. Pak jsme začali hrát, co jsme chtěli, a na co jsme se připravovali proti rotaci Kolína. Bohužel jsme pak neproměnili jednoduché pozice a nedohráli některé míče. Kolín vyhrál zaslouženě a tímto mu gratuluji k postupu do A1. Děkuji fanouškům za celý podzim.”

Predrag Benáček, trenér Kolína: „Byl to pěkný zápas pro diváky. V první řadě chci poděkovat fanouškům za atmosféru. Toto konečně byla basketbalová atmosféra. Dlouho jsem nic takového v Česku nezažil a byl bych rád, kdyby v Kolíně bylo něco podobného. Gratuluji domácímu týmu, který hrál dobře. Asi podlehl tlaku, který na něj byl. Je to mladý tým a bylo to vidět na úspěšnosti střelby. Byl to střelecký zápas, Písek měl 48 vystřelených trojek, my 42. My vyhráli zlepšenou obranou a zónovým krytím, to byl klíčový moment.”

Filip Novotný, křídlo Písku: „Hodnocení utkání je jasné. Prohráli jsme ho hned v první půlce. Nedodrželi jsme pokyny našeho trenéra. Kolín dával volné střely, nechali jsme je se do toho dostat. Poté už bylo těžké dotahovat.”

Adam Goga, rozehrávač Kolína: „Pro nás je to po šňůře porážek důležité vítězství. Konečně jsme to zlomili. K zápasu toho moc říct nejde. Jsem rád za Písek, za to, co přinesl do ligy. Za mě to tu není tolik o basketu, jako o psychice a o fyzickém nátlaku. Hráči hrají tvrdě a je tam plno malých faulů, je jasné, že rozhodčí nemůže všechno písknout. Je to o člověku, jak zvládne tomu nepodlehnout a zůstat koncentrovaný. Připravovali jsme se stejně jako vždy. Soustředíme se na sebe a aby se soupeř přizpůsobil nám.”

V dalším kole se Sršni představí v sobotu 30. prosince na palubovce mistrovské Opavy (17 hodin).

Sršni Photomate Písek - BC Geosan Kolín 97:103 (22:18, 37:54, 60:77)

Nejvíce bodů: Novotný 23, M. Svoboda 20, Borovka 16, Šlechta 14, Sýkora 10 - Halada 20, Bošković 19, Novotný 17, Číž 13, Stegbauer 13. Trojky: 17:16. Fauly: 25:18. Trestné hody 10/19:23/27. Doskoky: 46:44. Rozhodčí: Kučírek, Nejezchleb, Kubiš. Diváci: 780.

Další výsledky 17. kola

Pardubice – Nymburk 82:97, USK Praha – Děčín 77:79, Slavia Praha – Ostrava 70:85, Olomoucko – Ústí nad Labem 80:90.

Kooperativa NBL

1. BK Opava 17 14 3 1592:1397 82,4

2. ERA Basketball Nymburk 17 13 4 1595:1191 76,5

3. BK Sluneta Ústí nad Labem 17 10 7 1537:1449 58,8

4. BK Armex Děčín 17 10 7 1498:1426 58,8

5. USK Praha 17 10 7 1297:1315 58,8

6. BC Geosan Kolín 17 10 7 1383:1431 58,8

7. Basket Brno 17 9 8 1311:1351 52,9

8. Sršni Photomate Písek 17 8 9 1493:1541 47,1

9. BK KVIS Pardubice 17 6 11 1425:1518 35,3

10. NH Ostrava 17 5 12 1316:1390 29,4

11. BK Redstone Olomoucko 17 4 13 1381:1527 23,5

12. SK Slavia Praha 17 3 14 1300:1592 17,6