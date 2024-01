Písečtí basketbalisté v 21. kole Kooperativa NBL prohráli v Ústí nad Labem 67:75 a po sedmé porážce v řadě tak kolo před koncem základní části ztratili naději na účast v nadstavbové skupině A1, kterou bude hrát osm nejlepších celků.

Písečtí basketbalisté prohráli v nejvyšší soutěži posedmé v řadě. Se základní části se rozloučí v sobotu 20. ledna, kdy doma přivítají Olomoucko (18 hodin). | Foto: Jan Škrle

Sršni postrádali šest hráčů (Fait, Šlechta, Skalička, Šurý, Englický, Týml), ale na palubovce rozjetého soupeře předvedli sympatický výkon a dlouho živili naději na úspěch.

Jihočeši se v úvodní desetiminutovce drželi na dostřel a v té druhé se dokonce dostali do těsného vedení.

Po změně strany Sluneta zpevnila obranu a povolila soupeři jen tucet bodů. Domácí hráči jich nastříleli dvacet a do závěrečné periody šli s náskokem šesti bodů.

Stejnou porci si schovali i pro zbytek střetnutí a zvýšili náskok až na rozdíl devíti bodů, o což se postarala především hlavní opora Ústí Autrey. Šesti trojkami se blýskl Nábělek. V píseckém dresu se bodově nejvíce prosadili M. Svoboda, J. Svoboda a Novotný.

I přes páté vítězství v řadě nebyl ústecký kouč Jan Šotnar s vystoupením svých svěřenců příliš spokojený. „Bylo tam hodně hodně věcí, o kterých se budeme bavit. Jsou to spíš nebasketbalové záležitosti jako koncentrace, disciplína a respekt k soupeři od prvních minut. Vítězství se počítá, ale naše hlavy nebyly v tom správném nastavení,“ upozornil.

Jeho písecký protějšek naopak neměl svému týmu příliš co vytknout. „Přijeli jsme na horkou palubovku do Ústí bez šesti hráčů, takže jsme neměli co ztratit. Do zápasu jsme šli s naprosto čistou hlavou, že si potřebujeme zvednout sebevědomí po posledních nepovedených duelech. Ze začátku se nám dařila hra 1 na 1, bylo nás plné hřiště, splnili jsme taktický pokyn ubránit klíčovou dvojici Nichols – Autrey a byli jsme celé utkání na dostřel. Bohužel nám pak začaly docházet síly a v závěru Autrey proměnil několik důležitých střel. Ústí se nedá bránit jinak, než pohlídat jejich klíčové hráče a doufat, že se nikdo jiný netrefí. To se nestalo, Nábělek dal šest trojek. Odjíždíme se vztyčenou hlavou a nemáme se za co stydět,“ konstatoval Jan Čech.

„Nemusíme být vůbec smutní, proti třetímu týmu tabulky jsme odehráli slušný zápas,“ přitakával mu pivot Písku Martin Svoboda.

V závěrečném utkání základní části Sršni v sobotu 20. ledna ve své hale přivítají Olomoucko (18 hodin). Už před ním je jisté, že se Jihočeši poté přestaví v nadstavbové skupině A2, v níž se bude bojovat o dvě místa v předkole play off, ale také o vyhnutí se baráži o udržení v nejvyšší soutěži.

BK Sluneta Ústí nad Labem – Sršni Photomate Písek 75:67 (17:14, 35:37, 55:49)

Nejvíce bodů: M. Nábělek 20, Autrey 17, Pecka 10, Karlovský 8, Nichols 8, D. Johnson 6 – M. Svoboda 17, Novotný 14, J. Svoboda 14, Borovka 6, Sýkora 6. Trojky: 10:8. Fauly: 19:18. Trestné hody: 7/12:19/26. Doskoky: 53:48. Rozhodčí: Kučírek, Vošahlík, Vávrová. Diváci: 1240.

Další výsledky 21. kola

Opava - Pardubice 69:74, Kolín - Děčín 83:75, Nymburk - Ostrava 96:49, Brno - Olomoucko 71:65, USK Praha - Slavia Praha 80:70.

Kooperativa NBL

1. Nymburk 21 16 5 1949:1469 76,2%

2. Opava 21 16 5 1927:1740 76,2%

3. Ústí nad Labem 21 14 7 1900:1739 66,7%

4. Děčín 21 13 8 1827:1718 61,9%

5. USK Praha 21 11 10 1575:1599 52,4%

6. Brno 21 11 10 1603:1671 52,4%

7. Kolín 21 11 10 1695:1776 52,4%

8. Pardubice 21 10 11 1757:1817 47,6%

9. Písek 21 8 13 1809:1910 38,1%

10. Ostrava 21 7 14 1598:1720 33,3%

11. Olomoucko 21 6 15 1685:1837 28,6%

12. Slavia Praha 21 3 18 1618:1947 14,3%