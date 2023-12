/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Písku předvedli v 15. kole KNBL parádní výkon a porazili Pardubice 105:83. Zase o něco víc se přiblížili účasti v nadstavbové skupině A1, kterou bude hrát osm nejlepších celků po základní části.

Písečtí basketbalisté v 15. kole KNBL porazili Pardubice 105:83. | Foto: Jan Škrle

Sršni po vyrovnaném prvním poločase o vysokém vítězství rozhodli po změně stran, kdy hráči z města perníku nedokázali tlaku a vysokému tempu soupeře čelit. Třetí čtvrtinu Jihočeši ovládli v poměru 38:21, trefili v ní i osm trojek a Pardubičtí museli spolknout hořkou pilulku, po níž se jim naopak účast v A1 už celkem výrazně vzdaluje.

Matěj Mach, asistent trenéra Písku: „Po dvou ne úplně povedených utkáních jsme do toho chtěli vstoupit naplno. První poločas se to ještě tahalo, na druhou stranu jsme měli v rotaci devět nebo deset lidí a drželi extrémní tempo, což se projevilo v druhém poločase. Výborně zahráli kluci z lavičky, kteří zaznamenali padesát bodů. Ukázalo se, že pokud nám padnou střely za tři body, tak jsme těžko bránitelní. Ve druhé půli to byl prostě skvělý výkon.”

Kevin Týml, křídlo Písku: „V prvním poločase jsme netrefovali trojky, ale dobře jsme doskakovali. Druhou půli jsme začali skvěle, povedla se nám šňůra 14:0 a trefovali jsme trojky. Pro mě to tu bylo už lepší, protože když jsem měl ostravský dres, tak na mě fanoušci bučeli, ale když mám písecké triko, tak mě tu krásně přivítali a bylo to neuvěřitelné a super atmosféra.”

Vanja Miljkovič, trenér Pardubic: „Gratuluji Písku k vítězství, naprosto si ho zasloužil. Bylo skvělé hrát v takové atmosféře, bohužel můj tým prohrál. Ve třetí čtvrtině jsme se nechytali a těžko se to vrací, když dostaneme 38 bodů. Obecně k celému zápasu chci říct, že ve sportu a v životě se nedá podvádět a my za poslední týden měli dva normální tréninky, takže není reálné očekávat, že můžeme hrát lépe proti soupeři, který bojuje a hraje dobře jako tým.”

Petr Šafarčík, rozehrávač Pardubic: „Začali jsme tak, jak jsme chtěli. Věděli jsme, že Písek bude chtít udeřit počátečním tlakem podpořeným skvělými fanoušky. S tím jsme se, myslím, vypořádali dobře. Poločas byl takový, jaký jsme chtěli. Chtěli jsme se držet na dostřel. I když jsme si o přestávce řekli, že domácí začnou třetí čtvrtinu ještě s větší energií, my se s tím nedokázali vyrovnat. Padly jim tam nějaké střely, ale to už není náhoda, že jim to takhle vychází. Oni mají svou kvalitu, není to žádné štěstí nováčka. A když mají v zádech takovéhle fanoušky, jsou velmi nebezpečný tým. Písek nám bodově utekl a my nejsme v současnosti v takovém stavu, abychom v takovéhle atmosféře proti takovému týmu zvrátili dvacetibodovou ztrátu. Ve sportu se vám prostě vrátí, co tomu dáváte, a tím bych to shrnul.”

Písek je v tabulce šestý a už ve středu 13. prosince jej čeká dohrávka 8. kola na hřišti pražského USK, který je třetí.

Sršni Photomate Písek – BK KVIS Pardubice 105:83 (20:19, 45:45, 83:66)

Nejvíce bodů: Fait 29, M. Svoboda 25, Sýkora 14, Novotný 12, Šurý 12 – Chatman 23, Šafarčík 21, Vyoral 14. Trojky: 17:8. Fauly: 22:18. Trestné hody: 16/18: 17/23. Doskoky: 37:31. Rozhodčí: Hruša, Kapaňa, Pazourek. Diváci: 751.

Další výsledky 15. kola

Brno – Nymburk 81:79, USK Praha – Kolín 102:76, Opava – Slavia Praha 110:67, Olomoucko – Děčín 83:90, Ústí nad Labem – Ostrava 94:88.

Kooperativa NBL

1. Opava 16 13 3 1507:1343 81,3%

2. Nymburk 15 11 4 1397:1044 73,3%

3. USK Praha 14 9 5 1079:1068 64,3%

4. Ústí nad Labem 15 9 6 1347:1268 60,0%

5. Kolín 15 9 6 1208:1257 60,0%

6. Písek 14 8 6 1248:1250 57,1%

7. Děčín 15 8 7 1338:1280 53,3%

8. Brno 16 8 8 1234:1279 50,0%

9. Pardubice 15 5 10 1242:1321 33,3%

10. Olomoucko 15 4 11 1237:1356 26,7%

11. Ostrava 15 3 12 1150:1256 20,0%

12. Slavia Praha 15 3 12 1161:1426 20,0%