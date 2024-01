Basketbalová nejvyšší soutěž spěje ke konci základní části. O víkendu je na programu předposlední 21. kolo, v němž se písecký nováček v neděli 14. ledna představí na palubovce Ústí nad Labem (18 hodin).

Rozehrávač Vojtěch Sýkora je ústřední postavou píseckých basketbalistů. V premiérové sezoně v KNBL se hned zařadil mezi nejlepší hráče soutěže. | Foto: Jan Škrle

A bude to hodně náročná prověrka. V tabulce třetí Sluneta totiž hraje ve velké pohodě, o čemž se naposledy přesvědčilo Brno, jež si ze severu Čech odvezlo debakl 69:116.

Sršni půjdou do boje v roli outsidera a pokud ještě chtějí pomýšlet na účast v nadstavbové skupině A1, kterou si zajistí nejlepší osmička týmů po základní části, musí se pokusit o zázrak. Jihočeši jsou totiž devátí a na osmé Pardubice ztrácejí jednu výhru. Nebudou však ani zdaleka kompletní. Počítat nemohou se zraněnými Faitem, Týmlem, Englickým i Šurým, nejistý je i start Šlechty, Novotného či Skaličky.

„V neděli nás čeká utkání na palubovce rozjeté Slunety, která v minulém kole doma deklasovala Brno rozdílem 47 bodů. Tím se vyhoupla až na třetí místo tabulky. My se musíme oprostit od situace v tabulce a soustředit se hlavně sami na sebe. Uvidíme, v jaké sestavě budeme moci k utkání nastoupit, ale i tak cesta k úspěchu vede jedině přes kvalitní obranu, a to zejména dvojice Nichols – Autrey,“ poznamenal písecký trenér Jan Čech.

Flintu do žita rozhodně nehází ani kapitán týmu Vojtěch Sýkora. „Po sérii nevydařených utkání bude naším hlavním cílem především prezentovat se tím, co nás zdobilo na začátku sezony, a začít se basketem opět více bavit. Ústí v momentální formě sice není ideální soupeř, ale já věřím, že když budeme zdravě sebevědomí a každý splní svoji roli v týmu, tak na jejich horké palubovce můžeme udělat zajímavý výsledek,“ burcuje hlavní opora Sršňů.

Program 21. kola KNBL (13. a 14. ledna)

Opava – Pardubice (so 17), Kolín – Děčín (so 17.45), Nymburk – Ostrava (so 15), Brno – Olomoucko (so 19), USK – Praha – Slavia (so 17.30), Ústí nad Labem - Písek (ne 18).