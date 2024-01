Písečtí basketbalisté vstupují do nadstavbové fáze. Nováček nejvyšší soutěže bude hrát ve skupině A2 a odstartuje ji v neděli 28. ledna, kdy ve své hale přivítá Ostravu (17 hodin).

Písečtí basketbalisté prohráli v 20. kole základní části KNBL v Ostravě 70:88. Nyní stejného soupeře přivítají doma v úvodním kole nadstavbové skupiny A2 a rádi by mu porážku oplatili. | Foto: NH Ostrava

Jihočechům po výborně rozehrané základní části pozvolna docházel i vlivem rozsáhlé marodky dech a po osmi porážkách v řadě vypadli z elitní osmičky a nakonec obsadili desáté místo. Nicméně i tak ještě nohou do vyřazovacích bojů nakouknout. Ze nadstavbové skupiny A2 totiž dva nejlepší celky postoupí do předkola play off proti dvěma nejhůře umístěným z A1. O tom, jak si Sršni povedou, rozhodne následujících tucet zápasů, v nichž se vždy čtyřikrát střetnou s Ostravou, Olomouckem a pražskou Slavií.

A dá se očekávat vyrovnaný souboj tří celků o dvě místa, neboť Písek má stejně jako Opava na svém kontě osm vítězství a čtrnáct porážek, Olomoucko pak o výhru méně. Snahou všech tří bude zároveň udržet na dvě tabulky Slavii, jež si v dosavadním průběhu KNBL připsala pouhá tři vítězství. Poslední mužstvo po nadstavbové fázi totiž čeká nepříjemná baráž o účast v nejvyšší soutěži.

Úvodním protivníkem ve skupině A2 bude tedy ostravský tým, který do Sršního hnízda přijede už neděli. Nová huť po nepovedeném startu nabrala dech a nakonec díky lepší vzájemné bilanci v tabulce svého nadcházejícího soka přeskočila (80:83, 88:70). Hlavním impulsem zlepšení byl příchod Rashada Maddena, který v elitní tuzemské soutěži dříve úspěšně hájil barvy Brna. Mezi další opory patří Američané Jeter, Williams či Rhoades a slovenský reprezentační rozehrávač Majerčák.

Z pohledu Sršňů je však nejzajímavější jméno Michala Svobody, což je bratr nejlepšího píseckého střelce Martina Svobody, který navíc v loňském roce pomohl Jihočechům v baráži k postupu do KNBL.

„V okleštěné sestavě se budeme před domácím publikem snažit předvést výkon na hranici našich možností a poučit se z chyb, které nás v posledních několika utkáních stály lepší výsledek. Klíč k utkání bude stejný jako vždy, a to ubránit individuality soupeře a naopak hrát maximálně týmově. Budeme ovšem potřebovat podporu našich fanoušků, tak prosíme, dorazte v co největším počtu, abychom se společně pokusili vstoupit do A2 na vítězné vlně,“ zdůraznil písecký trenér Jan Čech.

Zmiňovaný elitní střelec Sršňů Martin Svoboda k tomu dodává: „Budeme chtít eliminovat chyby z předchozích zápasů a vrátit Ostravě nedávnou porážku z její palubovky. Bylo by dobré si teď zvednout sebevědomí před třítýdenní pauzou.“ Jeho tým bude postrádat zraněné Faita, Šlechtu a Týmla.

Program Písku v nadstavbové skupině A2

1. kolo – neděle 28. ledna: Písek – Ostrava (17 hodin)

2. kolo – sobota 3. února: Olomoucko – Písek (18)

3. kolo – středa 7. února: Písek – Slavia Praha (18)

4. kolo – sobota 10. února: Ostrava – Písek (17.30)

5. kolo – neděle 3. března: Písek – Olomoucko (17)

6. kolo – středa 6. března: Slavia Praha – Písek (18.30)

7. kolo – neděle 10. března: Písek – Ostrava (17)

8. kolo – středa 13. března: Olomoucko – Písek (18)

9. kolo – neděle 17. března: Písek – Slavia Praha (17)

10. kolo – středa 27. března: Ostrava – Písek (17.30)

11. kolo - neděle 31. března: Písek – Olomoucko (17)

12. kolo – sobota 6. dubna: Slavia Praha – Písek (18)