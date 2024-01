/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Písku v 19. kole nejvyšší soutěže na domácí palubovce podlehli Děčínu 85:101 a po páté porážce v řadě si zkomplikovali boj o účast v nadstavbové skupině A1, kterou bude po základní části hrát osm nejlepších týmů KNBL.

Děčínští basketbalisté vyhráli na půdě nováčka z Písku. | Foto: Sršni Photomate Písek

Děčínský finalista uplynulého ročníku rozhodl už v první půli, během které si vypracoval dvacetibodový náskok. Sršni se drželi jen v úvodní desetiminutovce a do stavu 17:19, pak se přes nedůraznou obranu soupeře začal výrazně prosazovat favorit. K tomu domácí v první půli předvedli mizernou produktivitu, o čemž svědčí pouhých 31 bodů. Ve třetí části náskok Válečníků vzrostl až na třicet bodů (35:65), ale ke cti píseckých hráčů slouží, že bojovali až do konce a z velkého manka polovinu umazali.

Domácí kouč Jan Čech po utkání žehral především na špatnou obrannou činnost jeho týmu. „Asi je načase si to přiznat. Máme pátou porážku v řadě a všechny mají společný jmenovatel. Pokud si myslíme, že jako mladý český tým bojující o A1, jako nezkušený nováček soutěže, všechny přestřelíme a budeme zápasy vyhrávat útokem, tak budeme rádi, když tu soutěž zachráníme. Já už nevím, jak víc přinutit svoje hráče změnit myšlení a donutit je bránit. My jsme už asi počtvrté dostali přes sto bodů. Druhá čtvrtina je na naší obranné polovině takový zmar, že pustíme soupeře do dvouciferného náskoku a druhý poločas už zachraňujeme, co se dá,“ konstatoval písecký lodivod.

Porážka pro Jihočechy znamená, že se na ně dotáhly Pardubice, s nimiž však mají lepší vzájemnou bilanci. V závěrečných třech kolech

„Sice jsme pořád osmí a máme to ve svých rukách, ale asi bych se už nebavil o A1, ale o našem přístupu. A pokud se nevrátíme do toho, co nás zdobilo na začátku soutěže, tak se nám ještě zle povede. Jediné, co mi udělalo radost, byl přístup mladých hráčů, kteří ukázali, že do týmu patří a že si zaslouží větší minutáž, než do teď dostávali,” připomněl Jan Čech.

Zcela odlišná nálada panovala pochopitelně v děčínském táboře. Válečníci se vezou na pohodové vlně a mají už šestou výhru za sebou. „Za výhru jsme určitě rádi, v Písku se nikdy nehraje lehce. Je tu skvělá a divoká atmosféra, za to bych chtěl písecké fanoušky pochválit. A píseckému týmu bych chtěl pogratulovat za to, jaký svěží vítr přinesl do NBL. Nás podržela trojková střelba, do utkání jsme vstoupili velmi soustředěně, vytvářeli jsme si šance, které jsme dokázali proměnit. Dokázali jsme si tak vytvořit důležitý náskok. Domácí naopak v prvním poločase netrefovali některé střely, které obvykle proměňují, a tam jsme si dokázali vytvořit rozhodující náskok. Bylo vidět, že jsme dobře připraveni. Písek však ukázal, že nic nebalí a díky šňůře 17:0 stáhl manko. My si však výsledek pohlídali,“ konstatoval sportovní manažer Děčína Jakub Důra, který mimochodem před časem nastupoval v jindřichohradeckém dresu.

Zklamání po utkání prožíval nejlepší písecký střelec Josef Svoboda. „Na začátku se nám dařilo dodržovat pokyny, které jsme si řekli. Nakonec ale první čtvrtina skončila rozdílem osmi bodů, to už byl docela znatelný náskok pro Děčín, který jsme zase museli dotahovat. Druhá čtvrtina už pro nás byla těžká, nedařilo se nám dodržovat pokyny, bylo tam hodně ztrát a byl to hlavní úsek utkání,” krčil rameny teprve osmnáctiletý křídelník.

Další neméně důležitý souboj čeká Sršně už v sobotu 6. ledna, kdy se představí v Ostravě (17.30), která má o dvě výhry méně než Jihočeši a tři kola před koncem základní části ještě živí teoretickou naději na proniknutí mezi elitní osmičku.

Sršni Photomate Písek - BK Armex Děčín 85:101 (20:28, 31:52, 57:79)

Body: J. Svoboda 19, Mar. Svoboda 11, Novotný 10, Skalička 9, Kojzar 8, Fait 8, Sýkora 6, Šlechta 6, Šurý 5, Šimonek 3 - Kroutil 21, Mat. Svoboda 19, Walton 15, Pomikálek 12, Ogundiran 12, Macháč 7, Šturanovič 6, Štěrba 6, Slowiak 3. Trojky: 11:13. Fauly: 29:23. Trestné hody: 20/30:28/33. Doskoky 38:43. Diváci: 780.

Další výsledky 19. kola

Kolín – Pardubice 73:82, Nymburk – Opava 93:72, USK Praha – Ústí nad Labem 62:71, Brno – Ostrava 94:69, Slavia Praha – Olomoucko 81:90.

Kooperativa NBL

1. ERA Basketball Nymburk 19 15 4 1787:1337 78,9

2. BK Opava 19 15 4 1769:1584 78,9

3. BK Sluneta Ústí nad Labem 19 12 7 1709:1603 63,2

4. BK Armex Děčín 19 12 7 1669:1569 63,2

5. Basket Brno 19 10 9 1463:1490 52,6

6. USK Praha 19 10 9 1429:1462 52,6

7. BC Geosan Kolín 19 10 9 1530:1612 52,6

8. BK KVIS Pardubice 19 8 11 1599:1673 42,1

9. Sršni Photomate Písek 19 8 11 1672:1747 42,1

10. NH Ostrava 19 6 13 1461:1554 31,6

11. BK Redstone Olomoucko 19 5 14 1553:1700 26,3

12. SK Slavia Praha 19 3 16 1473:1783 15,8