V dohrávce druhého kola písečtí basketbalisté prohráli na palubovce USK Praha 83:87, ale proti třetímu týmu tabulky odehráli velmi dobré utkání a dlouho živili naděje na úspěch.

Písečtí basketbalisté proti pražskému USk neuspěli ani podruhé v sezoně. Po domácí porážce 59:77 nyní v dohrávce 2. kola však na Folimance favorita potrápili a prohráli 83:87. | Foto: Jan Škrle

Jihočeši na Folimance začali výborně, favorita zaskočili a po úvodní čtvrtině vedli rozdílem deseti bodů 28:18. Ve druhé a třetí části domácí celek zlepšil obranu, umazával ztrátu a nakonec přetočil o jediný bod skóre na svou stranu 66:65.

Rozhodnutí přinesly úvodní minuty závěrečné periody, kdy USK odskočil na 81:70. Sršni ještě zápas zdramatizovali, v závěru snížili na 85:82, ale následný útok Jihočechů další body nepřinesl a Sovy kontrovaly úspěšnou smečí.

Pražany v ofenzivě táhl především Samoura, jenž k 23 bodům přidal i osm asistencí, v píseckém dresu se střelecky nejvíce dařilo M. Svobodovi a také nové akvizici Týmlovi, kteří shodně zaznamenali po 20 bodech.

Frank Kuhn, trenér USK Praha: „Byl to náš druhý zápas proti Písku a byl opravdu těžší, protože soupeř přijel dobře připravený. Na začátku nám dělal velké problémy v obraně, když v první čtvrtině nastřílel 28 bodů. Pro nás bylo opravdu náročné vrátit se zpátky. Zápas byl jednoznačně soubojem detailů. Celkově jsme však měli solidní obranu, která nám pomohla udržet Písek na rozdílu, který se dal dohnat a dala nám šanci, abychom vyhráli.”

Ondřej Švec, rozehrávač USK Praha: „Začátek zápasu jsme nezvládli a neplnili jsme to, co jsme si řekli. Písek nám dal v úvodní čtvrtině 28 bodů, což je hrozně moc. Nebylo to podle plánu, ale pak jsme je udrželi na devatenácti ve druhé čtvrtině a postupně se to zlepšovalo. Poslední pětiminutovka se hrála půl hodiny a nebylo to příliš pohledná podívaná. Vyhráli jsme, a to se počítá a jsme za to rádi.”

Jan Čech, trenér Písku: „Krásné bojové utkání se šťastným závěrem pro domácí. My jsme přišli výborně připraveni, dobře jsme bránili, vytvořili jsme si v první čtvrtině jedenáctibodové vedení. Bohužel v poločase bylo už to bylo jen o čtyři. Opět jsme nezachytili vstup do druhého poločasu a nechali jsme USK rozehrát. Neustále to bylo z jedné strany na druhou, bylo to rychlé a agresivní. Myslím, že to muselo být pro oko diváka pohledné. Nás trochu zlomilo, když jsme v závěru dostali trojku s klaksonem o desku, a od té doby jsme měli špatnou dvouminutovku, kdy jsme vypadli z rytmu. Koncovku jsme sice zdramatizovali, ale už nezbýval čas a ani síly. USK zaslouženě vyhrál, přece jen má více zkušeností, ale myslím si, že každý divák z haly odcházel spokojený. Neskutečná atmosféra. A toto je podle mě dobrý produkt českého basketbalu, kdy tady běhá jeden mladý český hráč vedle druhého. Tohle utkání nás všechny posunulo dál, takže určitě více takových zápasů.”

Vojtěch Sýkora, rozehrávač Písku: „My jsme zápasu vstoupili přesně tak, jak jsme chtěli. Byli jsme na USK dobře připraveni a myslím, že je škoda, že jsme měli v poločase jen čtyřbodové vedení. Druhý poločas už byl spíš boj než pěkný basketbal a bohužel na konci byl šťastnější domácí tým. Myslím, že to utkání mělo všechno a hlavně náboj, bylo to vyrovnané a každého diváka to muselo bavit. Pro nás určitě škoda, mohli jsme tady vyhrát.”

KNBL o víkendu pokračuje 16. kolem a v něm se písecký celek vypraví v sobotu 16. prosince do Nymburku (15 hodin).

USK Praha – Sršni Photomate Písek 87:83 (18:28, 43:47, 66:65)

Nejvíce bodů: Samoura 23, Vyroubal 13, Johnson 10, Faulkner 10 – Týml 20, M. Sýkora 20, Šlechta 16, Sýkora 8, Fait 8. Trojk : 8:7. Fauly: 23:28. Trestné hody: 25/36:22:35. Doskoky: 37:35. Rozhodčí: Baloun, Vošahlík, Salvetr. Diváci: 1003.

Kooperativa NBL

1. Opava 16 13 3 1507:1343 81,3%

2. Nymburk 15 11 4 1397:1044 73,3%

3. USK Praha 15 10 5 1166:1151 66,7%

4. Ústí nad Labem 15 9 6 1347:1268 60,0%

5. Kolín 15 9 6 1208:1257 60,0%

6. Děčín 15 8 7 1338:1280 53,3%

7. Písek 15 8 7 1331:1337 53,3%

8. Brno 16 8 8 1234:1279 50,0%

9. Pardubice 15 5 10 1242:1321 33,3%

10. Olomoucko 15 4 11 1237:1356 26,7%

11. Ostrava 15 3 12 1150:1256 20,0%

12. Slavia Praha 15 3 12 1161:1426 20,0%