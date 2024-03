Čtyři kola před koncem nadstavbové skupiny A2 totiž Jihočeši po výhře Olomoucka v Ostravě v tabulce klesli na třetí nepostupovou příčku. V dalším kole Písek ve středu 27. března nastoupí v Ostravě (17.30).

Kouč poražených Jan Čech připomněl, že role favorita píseckým basketbalistům nesvědčí. „Nevím, jestli jsme Slavii podcenili, když přijela jen v sedmi, ale ukázala, že v nadstavbě je na venkovním hřišti neporazitelná. My jsme nedodržovali vůbec nic. Hlavně bych chtěl poděkovat divákům, že nám dopomohli se vrátit do utkání. I když to nedopadlo, a je to pro nás vážná komplikace v boji o postup do předkola, tak z takové atmosféry si každý musí odnést něco dobrého. Nezbývá než se připravit na utkání v Ostravě, což bude rozhodující boj o postup do předkola,” prohlásil.

Slávistický lodivod Hugo Salgado mohl být spokojený, byť jeho tým v poslední době nastupuje v hodně okleštěném složení: „V sedmi hráčích to pro nás bylo obtížné. V poslední čtvrtině jsme netrefovali hodně střel. Myslím si, že to byla dobrá hra od obou týmů a že jsme na tom byli stejně. Oba týmy hrály dobře se stejným nasazením. Měli jsme štěstí a vyšší procento z pole. Každý bod byl důležitý, a to byla cesta k vítězství.”

Po dlouhé pauze zaviněné zraněním naskočil do utkání v píseckém dresu pivot Kevin Týml, jemuž obnovená premiéra zhořkla, přestože zaznamenal 12 bodů. „My jsme do zápasu nevstoupili vůbec dobře. V poločase jsme prohrávali téměř o dvacet bodů, a to jsme nechtěli. Nedokázali jsme zastavit klíčové hráče, hlavně jejich střelce. Myslím, že jsme to podcenili a stahovat náskok byl pro nás těžký úkol. Koncovku měli lepší slávisté,” konstatoval.

Sršni Photomate Písek – Slavia Praha 83:88 (16:30, 38:49, 59:75)

Nejvíce bodů: M. Svoboda 27, Šlechta 15, Sýkora 15, Týml 12, Skalička 7 – Varner 27, Jelínek 15, Kimbrough 13, Mareš 12, Thompson 12. Trojky: 6:11. Fauly: 23:23. Trestné hody: 21/32:13/16. Doskoky: 38:39. Rozhodčí: Baloun, Kurz, Kubiš. Diváci: 650.

Další výsledek 9. kola: Ostrava – Olomoucko 68:76

KNBL - nadstavbová skupina A2

1. BK Redstone Olomoucko 29 12 17 2389:2497 41,4%

2. NH Ostrava 30 12 18 2351:2438 40,0%

3. Sršni Photomate Písek 30 12 18 2569:2680 40,0%

4. SK Slavia Praha 31 6 25 2365:2772 19,4%