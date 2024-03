/FOTOGALERIE/ Situace v boji o dvě postupová místa do předkola play off nejvyšší basketbalové soutěže se stále více zamotává. Přispěla k tomu v 5. kole nadstavbové skupiny A2 i těsná porážka Písku 89:93 na palubovce Olomoucka, po níž se vítěz tohoto duelu na Sršně dotáhl a oba společně ztrácejí jednu výhru na Ostravu.

Písečtí basketbalisté prohráli v 5. kole nadstavbové části KNBL na půdě Olomoucka 89:93. | Foto: BK Olomoucko

Jihočeši na Hané nezačali špatně a především zásluhou snajpra Svobody a šesti proměněným trojkovým pokusům úvodní desetiminutovku vyhráli 28:24. Druhá čtvrtina se však Sršňům vůbec nepovedla. Kupili zbytečné ztráty, po nichž inkasovali z rychlých protiútoků a zaostávali i ve střelce z podkošového prostoru, takže Olomoucko si do poločasu vytvořilo dvouciferný náskok, což se nakonec ukázalo jako rozhodující – 52:39.

Po změně stran opět začal úřadovat druhý nejlepší střelec Kooperativa NBL Martin Svoboda a především jeho zásluhou se Písek dostal zpět do zápasu a po třetí čtvrtině svítilo na ukazateli skóre 74:69. Na začátku závěrečného kvartálu se hosté dotáhli až na rozdíl dvou bodů (77:75), ale pak domácí basketbalisté odskočili na devět bodů a v závěru těsný náskok uhájili.

Vítězná zahraniční letka se opírala především o duo McBrayer, Bailey, Sršně táhl už zmiňovaný Martin Svoboda, jehož 39 bodů je druhým nejlepším střeleckým výkonem sezony. Zdatně mu sekundovali i Štěpán Borovka (19 bodů, 8 doskoků, 6 asistencí) a čerstvý reprezentant Vojtěch Sýkora (13 bodů, 12 asistencí a 8 doskoků), jemuž chybělo jen dva doskoky do dalšího triple double.

Tábor zdolal Letňany a počká si na soupeře, Písek se loučil kanonádou

„Nevyšel nám vstup do obou poločasů. V tom druhém jsme si utkání zkomplikovali, když se na nás Písek bodově dotáhl. Do vedení se ale nedostal. Hráči bojovali a vítězství urvali, což je pro nás velice cenné,” konstatoval trenér Olomoucka Andrew Hipsher.

Jeho písecký protějšek byl pochopitelně spokojený o mnoho méně. „Ani během reprezentační pauzy nás neopustily zdravotní problémy, dva kluci byli navíc s nároďákem. Nebylo to optimální, trošku jsme spoléhali na falešnou formu. Dlouho se zdálo, že by to mohlo vyjít, ale v závěru jsme neměli štěstí a možná nám chybělo i trochu síly,” zmínil Jan Čech.

Rozehrávač Olomoucka Lukáš Feštr vyzdvihl, že jeho tým hrál koncentrovaně po celé utkání: „V prvním poločase jsme sice získali slušný náskok, ale víme, že Písek se nikdy nevzdává a je to vždy boj na čtyřicet minut. To se potvrdilo. Trápil nás Martin Svoboda, ale myslím, že by svých třicet devět bodů klidně vyměnil za výhru.”

Ani skvělý střlecký večer pivota Martina Svobody nakonec Sršňům radost nepřinesl. „Při pohledu na konečný výsledek je škoda, že se nám nepodařilo uspět. V kabině o půli jsme si řekli, že soupeře zastavíme a nenecháme si dávat smeče jako na konci prvního poločasu. Podařilo se nám téměř vyrovnat, chyběl kousek. Rozhodlo pět minut ve druhé čtvrtině, kdy jsme vypnuli a soupeř získal dvouciferný náskok,” připomněla opora týmu.

Ale není čas se porážkou příliš zaobírat, protože už ve středu 6. března čeká Sršně další důležitý mač na palubovce poslední pražské Slavie (18.30 hodin), která se ještě nehodlá smířit se svým osudem, což potvrdila nečekaným vítězstvím na ostravské palubovce (79:64).

BK Redstone Olomoucko – Sršni Photomate Písek 93:89 (24:28, 52:39, 74:69)

Nejvíce bodů: McBrayer 24, Bailey 23, Adamu 16, Vogt 13, – M. Svoboda 39, Borovka 19, Sýkora 13, Šlechta 8. Trojky: 5:10. Fauly: 17:29. Trestné hody: 18/31:17/24. Doskoky: 41:37. Rozhodčí:Vyklický, Scholze, Pazourek. Diváci: 435.

Kooperativa NBL - nadstavbová skupina A2

1. Ostrava 27 11 16 2114:2200 40,7%

2. Olomoucko 27 10 17 2235:2358 37,0%

3. Písek 27 10 17 2298:2425 37,0%

4. Slavia Praha 27 5 22 2066:2443 18,5%