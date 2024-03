Po pondělní těsné porážce na olomoucké palubovce čeká písecké basketbalisty už ve středu 6. března další důležitý souboj. V 6. kole nadstavbové skupiny A2 Kooperativa NBL se představí v Edenu v hale pražské Slavie (18.30), která uzavírá tabulku nejvyšší soutěže.

Písečtí basketbalisté se v 6. kole nadstavbové fáze KNBL představí na palubovce pražské Slavie. | Foto: Sršni Písek

Jihočeši na Hané neodehráli špatný duel, tři čtvrtiny vyhráli, ale nepovedla se jim druhá desetiminutovka, během níž si soupeř vytvořil rozhodující náskok a nakonec zvítězil 93:89.

Tento výsledek znamená, že Sršni opustili pozici znamenající účast v předkole play off.

Do konce této fáze zbývá ještě sedm kol a vypadá to, že boj o dvě místa znamenající vstupenku do vyřazovacích bojů bude dramatický až do konce.

Na druhou stranu není ještě definitivně podepsaný barážový ortel pro Slavii, byť na Písek i Olomoucko ztrácí pět výher… O tom, že to ještě sešívaní nezabalili, svědčí jejich výhra 79:64 v Ostravě v uplynulém kole.

Sršni se tedy budou muset mít na pozoru, plně se koncentrovat, hrát trpělivě a hlavně zodpovědně v defenzivě, což ostatně potvrdil i jejich kouč.

„Po utkání v Olomouci nebylo příliš času na regeneraci. Boj o předkolo play off je zcela otevřený, zároveň bychom se chtěli co nejrychleji zbavit možných barážových starostí a definitivně přikovat Slavii na poslední místo. Utkání se opět bude rozhodovat zejména na obranné polovině a doufám, že snad nám pro tento úkol zbylo dost sil,“ podotkl Jan Čech.

Ústřední postava píseckého týmu a čerstvý reprezentant Vojtěch Sýkora navíc spoléhá i na podporu výtečných píseckých fanoušků, kteří se do hlavního města chytají.

„Do Edenu jedeme společně s desítkami našich fanoušků s jasným cílem, a to zvítězit a mít jistotu udržení soutěže pro příští sezonu. Víme, že náš soupeř po výhře v Ostravě vykřesal jiskřičku naděje a že nás vůbec nečeká jednoduchý úkol, proto se budeme muset od začátku koncentrovat a hrát naši hru,“ zdůraznil rozehrávač Sršňů.

Ti budou nadále postrádat dlouhodobé marody Týmla s Faitem, k nimž nedávno přibyl i Novotný.