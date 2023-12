Velmi důležité střetnutí čeká v rámci 17. kola KNBL písecké basketbalisty, kteří ve středu 20. prosince ve své hale přivítají Kolín (18 hodin).

Písečtí basketbalisté v 17. kole KNBL přivítají Kolín. Na domácí lavičce rozhodně nebudou chybět emoce. | Foto: Jan Škrle

Oba týmy usilují o účast v nadstavbové skupině A1, kterou bude po základní části hrát osmička nejlepších. Kolín je zatím na šestém místě s bilancí devíti vítězství, sedmi porážek a úspěšností 56,6 procenta, Sršni jsou aktuálně osmí s padesátiprocentní úspěšností za osm výher a stejný počet porážek. Pokud by Jihočeši uspěli, dostali by se v tabulce před tohoto protivníka, protože v prvním vzájemném souboji zvítězili 94:91. A zároveň by udrželi na distanc dotírající Pardubice na deváté příčce.

Kolínské Medvědy táhne především dvojice střelců Číž, Smith, jehož start je však nejistý, Halada či exjindřichohradecký Stegbauer, pozor si Sršni budou muset dát i na 217 centimetrů vysokého pivota Veljkoviće. Nováček nejvyšší soutěže bude zcela jistě postrádat novou posilu Týmla, který si hned v prvním utkání v novém dresu přivodil zlomeninu zápěstí a je po operaci, nemocní jsou pivoti Fait s Englickým.

„Poslední utkání před Vánoci je důležité po všech stránkách. Sice opět budeme v oslabené sestavě, nicméně s fanoušky v zádech budeme chtít navázat na povedené střetnutí s Pardubicemi. Určitě bude klíčové pohlídat si trojkovou střelbu a pick and roll dvojice Číž, Veljković. Náš cíl je jednoduchý, prezentovat se rychlou hrou a tlakem na míč, který by Medvědům z Kolína nemusel sedět. Nebyl by lepší dárek k Vánocům, než porazit našeho soupeře i v domácí odvetě,“ poznamenal písecký trenér Jan Čech.

Opora jeho týmu Vojtěch Sýkora navíc připomíná, že Kolín je tým, který si zakládá především na zkušenostech a postupném útoku. „Utkání bude proto o tom, kdo dokáže vnutit soupeři jeho styl hry, jelikož my se budeme opět snažit hrát nahoru dolu a i přes naší oslabenou rotaci soupeře uběhat. Když se nám to povede, tak věřím, že před vyprodaným Sršním hnízdem uspějeme a budeme si moct užít pár dní volna s maximální spokojeností z úvodní části sezony,“ konstatoval rozehrávač Sršňů.