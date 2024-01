Velmi důležité utkání mají před sebou písečtí basketbalisté. Ti ve středu 3. ledna v 19. kole nejvyšší soutěže přivítají Děčín (18 hodin).

Písečtí basketbalisté by po čtyřech porážkách v řadě potřebovali zabrat. V cestě jim však v 19. kole stojí silný Děčín. Foto: Jan Škrle | Foto: Jan Škrle

Jihočeši v závěru roku odehráli parádní zápas na palubovce mistrovské Opavy, v němž se na hřišti v domácím dresu představil i herec Ivan Trojan, a po porážce 95:104 nadále bojují o účast v nadstavbové skupině A1, kterou bude po základní části hrát osm nejlepších celků.

Zatím drží poslední postupové místo, ale nic jistého zatím nemají, protože deváté Pardubice na ně ztrácejí pouze jednu výhru a ze hry ještě není ani desátá Ostrava. Je tedy jasné, že ve zbývajících čtyřech duelech budou Sršni potřebovat přidat ještě nějaké vítězství.

Děčínští Válečníci však rozhodně nebudou snadným oříškem k rozlousknutí, o čemž svědčí jejich aktuální forma a umístění na čtvrtém místě s bilancí jedenácti výher a sedmi porážek. Finalista uplynulého ročníku KNBL a úřadující vítěz Českého poháru má opět vysoké ambice a ve svém středu řadu individualit, jako jsou Matěj Svoboda, Tomáš Pomikálek, Filip Kroutil či Anthony Walton. V úvodním vzájemném souboji této sezony písecký tým na severu Čech prohrál 93:103.

„Válečníci z Děčína momentálně mají výbornou formu, když přijíždějí se sérií pěti výher v řadě. Navíc se v průběhu prosince posílili o dva velice kvalitní hráče do jejich rotace a my tak opět budeme vstupovat do utkání v roli outsidera. Nicméně soupeři v boji do A1 nám již dýchají na záda, a tak není kam utíkat. Proto se musíme semknout a pokusit se favorita na domácí palubovce překvapit. Klíčové bude ubránit individuality soupeře a vyrovnat se jejich fyzické hře,“ podotkl písecký kouč Jan Čech.

K hlavním oporám Sršňů bude opět bezesporu patřit Vojtěch Sýkora, který si proti Opavě připsal už šestý triple double v sezoně. „Po čtyřech porážkách v řadě se budeme snažit předvést výkon na hranici našich možností a vrátit se na vítěznou vlnu. Musíme se však vyvarovat nevynucených ztrát a koncentrovat se celých 40 minut, jelikož v posledních utkáních jsme vždy měli pětiminutovku, ve které jsme soupeře nechali odskočit, a pak jsme jen celé utkání dotahovali bez výraznější šance na výhru,“ tvrdí písecký rozehrávač.