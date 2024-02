Výtečné výkony hlavní opory píseckého nováčka nejvyšší tuzemské basketbalové soutěže nezůstaly bez odezvy ani na nejvyšší úrovni. V nominaci českého národního týmu na kvalifikační utkání v Řecku a doma s Velkou Británií se ocitl i rozehrávač Sršňů Vojtěch Sýkora (22 let), jenž se tak ocitl po boku hvězd Tomáše Ssatoranského. Vojtěcha Hrubana či Ondřeje Balvína.

Hlavní písecké opory Vojtěch Sýkora (vpravo) a Martin Svoboda se ocitli v šestnáctičlenné nominaci českého národního týmu pro kvalifikační zápasy na EuroBasket proti Řecku a Velké Británii. Prvně jmenovaný se dostal i do užšího výběru pro úvodní duel v Pi | Foto: Sršni Písek

Čeští basketbalisté se přesunuli z Poděbrad do Pirea, kde už v pátek 23. února ve 20 hodin vstoupí do kvalifikace o EuroBasket 2025. Z šestnáctičlenné nominace do Řecka s týmem neletěl druhý písecký zástupce pivot Martin Svoboda a Patrick Samoura. Trenér Ocampo tak v předvečer utkání musel určit finální dvanáctku, která nastoupí proti domácímu Řecku.

Češi pod vedením Ocampa absolvovali v ikonické hale Olympiacosu Pireus večerní trénink, po kterém trenér národního týmu musel ukázat na dva hráče, kteří se nevejdou do zápasové nominace. Stali se jimi Matěj Svoboda a Richard Bálint. Stále tak je možné, že si může svůj první reprezentační start připsat kometa letošní sezony Kooperativa NBL Vojtěch Sýkora.

„Vůbec mě to na začátku sezony nenapadlo. Jsem takový člověk, co se snaží žít přítomností a nekoukám, co bude dál. Snažil jsem se soustředit na to, abychom s Pískem zvládli vstup do NBL a o tom, že se to povede až takhle, se mi ani nezdálo. Je to něco neskutečného,“ říká čerstvý reprezentant.

Ta premiéra by byla zajímavější díky faktu, že pro Sýkoru by se jednalo o vůbec první utkání v mužské reprezentaci. Zatímco většina hráčů nejprve nastoupí v přípravném zápase, na píseckého rozehrávače by čekala rovnou realita ostrého FIBA zápasu. Navíc v takové aréně, kde má být 13000 fanoušků.

„Je to neskutečný pocit. Hala, na kterou jsem vždycky koukal v televizi se spoluhráči, na které jsem vždycky koukal v televizi a já si užívám každou minutu, co jsem tady,“ vypráví po večerním tréninku.

A už si představuje bouřlivou atmosféru, která na Čechy čeká: „Doufám, že bude, protože bych to chtěl někdy zažít na vlastní kůži. To je něco, co se mi nepoštěstí úplně každý den, takže doufám, že atmosféra bude co nejlepší a že z toho nebudu moc nervózní.“

Na český národní tým se chystá favorit čtyřčlenné skupiny. Češi sice byli v rankingu FIBA zařazeni před startem kvalifikace na 9. místo, ale jejich soupeř figuruje ještě o pět příček výš. Řekové navíc mají po dohodě na termínovce mezi FIBA a Euroligou k dispozici hned 11 hráčů hrajících v top evropské soutěži – nejvíce ze všech reprezentačních týmů v současném okně.

V pondělí 26. února pak Česko čeká druhé utkání kvalifikace, v němž nastoupí v Pardubicích proti Velké Británii.

