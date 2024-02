Basketbalisté Písku důležitý zápas třetího kola nadstavbové části Kooperativa NBL zvládli a pražskou Slavii porazili 74:56.

Sršni Písek porazili Slavii Praha. | Video: Jan Škrle

Jihočeši věděli, že pokud uspějí, dostanou od sebe poslední tým tabulky na rozdíl šesti výher, ve zbytku nadstavby budou mít víc klidu a budou se moci soustředit na to, aby se probojovali do předkola play off, kam půjdou nejlepší dva celky skupiny A2.

Po vyrovnaném začátku začali už na konci úvodní čtvrtiny Sršni krůček po krůčku budovat svůj náskok. Zářil především pivot Martin Svoboda, jenž si za první poločas připsal 25 bodů. Celkem jich nasázel 33 a hlavní měrou přispěl k vítězství svých barev. Jihočeši se kromě jeho střeleckého umu mohli spolehnout na dobrou defenzivu a po změně stran dovolili soupeři pouhých 22 bodů.

„Nejtěžší utkání jsou vždycky ta, v nichž člověk nemá moc co získat a může jen ztratit. Přijde mi, že Slavii někdo odepsal, ale ona prohrála spoustu zápasů ve vyrovnaných koncovkách. Do toho nám se nedaří a máme zranění, takže pro nás bylo těžké se na duel psychicky připravit, protože se hrálo opravdu o hodně. Nebylo to jednoduché a jsem rád, že jsme to zvládli,“ oddechl si písecký trenér Jan Čech.

Jeho protějšek samozřejmě prožíval zcela jiné pocity a žehral především na špatnou produktivitu sešívaných. „Bylo to především o efektivitě. Po prvním po poločase jsme prohrávali o devět bodů a potřebovali jsme zlepšit proměňování šancí. U trojek jsme měli pouze dvacetiprocentní úspěšnost, což je společně s neproměňováním jednoduchých střel v takto vyrovnaném duelu klíčové,“ konstatoval kouč Slavie Hugo Salgado.

Při zranění několika píseckých opor dostávají příležitost nakouknout do elitní ligy i mladíci ze sršní líhně, jako je šestnáctiletý Adam Křesina. „Uvědomovali jsme si, že je pro nás tohle utkání velmi důležité. Měli jsme na něj přípravu a na hřiště jsme šli s patřičným nasazením. Jsem rád, že to dopadlo dobře. Atmosféra v hale byla neskutečná. Naši fanoušci nás táhli až do samého konce,“ chválil diváky Adam Křesina.

Před reprezentační pauzou čeká písecké basketbalisty ještě sobotní duel v Ostravě (17.30), po němž bude následovat třítýdenní přestávka.

Sršni Photomate Písek – Slavia Praha 74:56 (25:18, 43:34, 58:47)

Nejvíce bodů: M. Svoboda 33, Skalička 10, Borovka 7, Sýkora 7, Novotný 5 – Agravanis 17, Varner 13, Mareš 9, Thompson 7. Trojky: 9:5. Fauly: 18:22. Trestné hody: 11/23:9/14. Doskoky: 43:38. Rozhodčí: Kučírek, Linhart, Jeřáb. Diváci: 678.

Další výsledek: Ostrava – Olomoucko 103:82.

KNBL – nadstavbová skupina A2

1. Ostrava 25 10 15 1960:2050 40

2. Písek 25 10 15 2138:2242 40

3. Olomoucko 25 8 17 2042:2192 32

4. Slavia Praha 25 4 21 1910:2279 16