Písečtí basketbalisté ve druhém kole nadstavby KNBL prohráli na palubovce Olomoucka 78:96 a v tabulce skupiny A2 klesli na druhé místo za Ostravu, jež vyhrála v hale pražské Slavie. Hanáci se navíc v boji o dvě vstupenky do předkola paly off přiblížili Sršňům na rozdíl jediné výhry.

První poločas nabídl zcela vyrovnanou partii a hosté po něm prohrávali o pouhé dva body. Jihočeši těžili z trojkové střelby, která jim vynesla 21 bodů, a také deseti body z druhých střel. Jejich soupeř zase těžil z výkonu individualit zahraniční letky.

Po změně stran se Sršni dostali dokonce do vedení 54:50, ale pak začal kupit ztráty a přestala se mu dařit i střelba. Čtyři minuty se jim nepovedlo poslat míč do obroučky, čehož Olomoucko využilo a odskočilo na osmibodový rozdíl. V závěrečné periodě si domácí náskok pohlídali a připsali si čtvrtou výhru z posledních šesti duelů. Hlavní zásluhu na jejich výhře má trio Townsend, McBrayer a Adamu, které se postaralo takřka o 80 bodů. V dresu Písku si sedmý triple double v sezoně připsal Sýkora, který zaznamenal 12 bod, 11 doskoků a 10 asistencí.

V dalším kole nadstavbové skupiny A2 se Sršni už ve středu 7. února představí ve své hale, kde přivítají poslední Slavii (18 hodin).

Jan Čech, trenér Písku: „Do obou poločasů jsme vstoupili výborně, z náporů se ale nepodařilo nic většího vytěžit. Mysleli jsme si, že můžeme soupeře přestřílet, to byla cesta do pekla. Ve druhém poločase se zdálo, že nám po pěti minutách trošku došly síly. Dovolili jsme třem lídrům soupeře, aby nám dali sedmdesát bodů, to se nemůže stávat.”

Štěpán Borovka, křídlo Písku: „Na začátku jsme se dostali rychle do vedení, následně se nám nepodařilo proměnit několik dvojtaktů a soupeř to dokázal potrestat. Ve druhém poločase jsme měli několik dobrých úseků, zase jsme měli náskok několika bodů. Nepodařilo se nám ale vedení udržet, některé střely jsme neproměnili i kvůli faulům soupeře.”

Dominik Žák, pivot Olomoucka: „Je to po nás hodně důležité vítězství. Po zbytečné porážce se Slavií jsme to potřebovali. Dostali jsme se v tabulce zase do kontaktu s týmy před námi. Rozhodovalo se ve třetí čtvrtině, kdy jsme soupeři nedovolili bodovat z jednoduchých pozic a získali klíčový náskok.”

BK Redstone Olomoucko – Sršni Photomate Písek 96:78 (21:20, 50:48, 69:61)

Nejvíce bodů: Townsend 30, McBrayer 28, Adamu 20, Feštr 8 – M. Svoboda 17, Borovka 15, Sýkora 12, Novotný 11. Trojky: 11:10. Fauly: 13:29. Trestné hody: 13/22:8/19. Rozhodčí: Blahout, Kec, Kovačovič. Diváci: 505.

Další výsledek skupiny A2: Slavia Praha – Ostrava 80:89.

KNBL, skupina A2

1. Ostrava 24 9 15 1857:1968 37,5%

2. Písek 24 9 15 2064:2186 37,5%

3. Olomoucko 24 8 16 1960:2089 33,3%

4. Slavia Praha 24 4 20 1854:2205 16,7%