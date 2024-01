/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Písku zakončili základní část Kooperativa NBL porážkou s Olomouckem 83:93. Po osmém neúspěchu v řadě klesl nováček nejvyšší soutěže na desátou příčku. Nyní je na programu nadstavbová fáze.

Basketbalisté Písku podlehli v závěrečném kole základní části KNBL Olomoucku 83:93. | Foto: Jan Škrle

Basketbalistům Písku se ani v derniéře základní části nepodařilo přetrhnout stahující se šňůru porážek. V utkání s Olomouckem chtěli níže postavenému tabulkovému sousedovi obývajícímu předposlední příčku odskočit, nakonec ale opouštěli domácí palubovku se sklopenými hlavami po porážce o 10 bodů.

Hráči od Otavy měli k ukončení skličující série poměrně slibně nakročeno. V polovině střetnutí byli hlavně díky produktivitě M. Svobody mírně vpředu a ještě ve 32. minutě vedli o pět bodů. Pak ale od domácího týmu dostal prostor k úspěšným dvěma trojkám McBrayer, a právě v tu chvíli Jihočechům vyklouzly otěže střetnutí natrvalo z rukou.

Jan Čech, trenér Písku: „Víceméně to můžeme nazvat prvním utkáním ve skupině A2. My věděli, že Olomoucko je rozhodně lepší, než nám ukazuje tabulka, a má obrovskou individuální kvalitu. Na něco jsme se připravili. Troufám si tvrdit, že když to bylo z jedné strany na druhou, tak jsme 32 minut plnili taktické pokyny, vedli jsme o pět bodů. V tu chvíli jsme nechali McBrayera dát dvě trojky a rázem každý začne dělat něco úplně jiného, než má. Byli jsme 32 minut v zápase a posledních osm bylo vše jinak. Olomoucko vyhrálo po zásluze. Nám nezbude nic jiného než pracovat, poučit se z chyb, brát si z každé prohry ponaučení a zkusit to zlomit. Musí se k tomu ale hrát celých čtyřicet minut.“

Andrew Hipsher, trenér Olomoucka: „Byla to vyrovnaná hra mezi týmy hladovými po vítězství, které jsou si velice blízko v tabulce. Řekl bych, že ve čtvrté čtvrtině jsme zahráli lépe než soupeř. Pokračovali jsme s chladnou hlavou a dělali správná rozhodnutí na obou stranách hřiště. Ne že by Písek něco dělal špatně, ale někdy prostě jeden tým zaskóruje lépe. Tentokrát bylo štěstí na naší straně. Ale respekt pro oba. A respekt pro naše hráče za soustředěnost, že zůstali hlavou ve hře a odvedli dobrou práci.“

Martin Svoboda, pivot Písku: „V důležitých chvílích zápasu jsme udělali několik blbých ztrát a zároveň jsme ve druhé polovině měli problém dostat se ke střelám, jelikož Olomoucko změnilo styl obrany. Tohle byly dva hlavní faktory, proč to nevyšlo.“

Amin Adamu, křídlo Olomoucka: „Přišlo mi, že jsme hráli dobře. Plnili jsme pokyny, které jsme si stanovili. Od začátku do konce jsme hráli dobře, každý jsme odvedli to své, abychom tu dnes vyhráli. Chtěl bych pochválit i Písek, je to mladý a talentovaný tým, zároveň bych chtěl pochválit místní fanoušky a atmosféru, která byla skvělá. Přesně pro takové zápasy hrajeme.“

Nyní se tabulka rozdělí na dvě části. Osm nejlepších čeká nadstavbová skupina A1 o co nejlepší výchozí pozici pro play off. Zbylé čtyři týmy včetně Písku se ve skupině A2 utkají každý s každým čtyřikrát. První dva celky si poté zahrají předkolo play off. Kdo skončí poslední, bude muset podstoupit baráž s vítězem I. ligy o účast v nejvyšší soutěži. Jihočeši nadstavbu odstartují už v neděli 28. ledna, kdy ve své hale přivítají Ostravu (17).

Sršni Photomate Písek – Radstone Olomoucko 83:93 (19:24, 50:47, 62:62)

Nejvíce bodů: M. Svoboda 31, Sýkora 14, Borovka 13, Šurý 12 – Adamu 24, McBrayer 22, Hemphill 13, Towsend 13. Trojky: 7:8. Fauly: 22:12. Trestné hody: 12/17:21/26. Doskoky: 42:34. Rozhodčí: Matějek, Karafiát, Kavan. Diváků: 720.

Další výsledky 22. kola

Pardubice - USK Praha 79:75 PP, Brno - Slavia Praha 83:65, Nymburk - Ústí nad Labem 89:83, Ostrava - Kolín 83:74, Děčín - Opava 78:81.

Kooperativa NBL - po základní části

1. Nymburk 22 17 5 2038:1552 77,3

2. Opava 22 17 5 2008:1818 77,3

3. Ústí nad Labem 22 14 8 1983:1828 63,6

4. Děčín 22 13 9 1905:1799 59,1

5. Brno 22 12 10 1686:1736 54,5

6. USK Praha 22 11 11 1650:1678 50,0

7. Pardubice 22 11 11 1836:1892 50,0

8. Kolín 22 11 11 1769:1859 50,0

9. Ostrava 22 8 14 1681:1794 36,4

10. Písek 22 8 14 1892:2003 36,4

11. Olomoucko 22 7 15 1778:1920 31,8

12. Slavia Praha 22 3 19 1683:2030 13,6