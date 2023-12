Písečtí basketbalisté v 16. kole KNBL prohráli v Nymburku 65:101 a v tabulce klesli s padesátiprocentní úspěšností na osmou příčku, která jako poslední zaručuje účast v nadstavbové skupině A1.

Basketbalisté Nymburku porazili Písek vysoko 101:65. Na snímku domácí David Collins brání Vojtěcha Sýkoru. | Foto: Basketball Nymburk

Nymburk měl proti notně oslabenému soupeři, kterému chyběli Fait, Englický, Týml, Šurý a J. Svoboda, raketový nástup, za čtyři minuty vedl 14:3 a po úvodní čtvrtině rozdílem 17 bodů. Favorit pokračoval ve spanilé jízdě i v dalším průběhu, takže po třetí desetiminutovce jeho náskok narostl na rovných 40 bodů a nováček nejvyšší soutěže nedokázal manko příliš zkorigovat ani v závěrečné periodě.

Francesco Tabellini, trenér Nymburku: „Hráli jsme dobrý basketbal. Bylo důležité dobře začít, a když jsme všichni koncentrovaní a na stejné vlně, tak se hraje lépe. Respektuji Písek a jeho hru, jak se snaží hrát aktivně. Tentokrát ale postrádali pár hráčů. Nám se potvrdilo, že vyhrávání pomáhá vytvářet dobré návyky. Po prohře je důležité vždy začít na maximum, což se nám minule v Brně nepovedlo. Tentokráte jsme si začátkem pomohli. V našem stylu hry, kdy nikdo nehraje přes třicet minut a hodně si půjčujeme míč, je pro každého hráče těžké dát přes dvacet bodů. A Mathonovi se to povedlo i přes Svobodu, který patří k nejlepším pivotům v lize.“

Jan Čech, trenér Písku: „Nechci se vymlouvat na zranění ani na náročný program, během kterého jsme odehráli tři těžká utkání v šesti dnech, na což nejsme zvyklí. Věděli jsme, že Nymburk po poslední porážce v lize v Brně nastoupí s velkou energií a bude chtít potvrdit svou dominanci. To splnil do puntíku. My jsme v úvodu utkání působili jako parta na výletě. Vstup do zápasu rozhodl celé utkání, pak se zápas v podstatě jen dohrával. O tom, jak budeme hodnotit tuto sezonu, se ale nerozhoduje na palubovce v Nymburku. Nás čeká ve středu klíčové utkání s Kolínem a tam směřujeme veškerou energii a myšlenky. Do zápasu jsem docela dost zapojoval mladíky, protože pro ně je nejlepší křest ohněm a hra proti nejlepšímu týmu v lize je může posunout v jejich kariéře. Jsem rád, že se nebáli hrát. V takovém utkání jim za chybu hlavu nikdo neutrhne.“

Štěpán Borovka, křídlo Písku: „Zápas jsme brali jako přípravu na utkání s Kolínem, které následuje. Věděli jsme, že nás do Nymburku odjede jen deset, přesto jsme se chtěli prezentovat dobrým výkonem. Mohli jsme si vyzkoušet hrát ve vysokém tempu. Před zápasem jsme nevěděli, na kolik bude náš výkon stačit. Měli jsme na konci čtvrté čtvrtiny světlejší chvilky, možná soupeř polevil.“

Už ve středu 20. prosince Písek čeká velmi důležité domácí utkání s Kolínem (18 hodin).

ERA Basketball Nymburk – Sršni Photomate Písek 101:65 (34:17, 59:31, 82:42)

Nejvíce bodů: Mathon 21, Svejcar 16, Bohačík 13, Tůma 12 – Borovka 20, M. Svoboda 15, Skalička 9, Novotný 8. Trojky: 12:7. Fauly: 21:21. Trestné hody: 21/27:16/23. Doskoky: 47:40. Rozhodčí: Vyklický, Linhart, Kremser. Diváci: 350.

Další výsledky 16. kola

Ostrava – Olomoucko 81:64, Děčín – Slavia Praha 81:69, Opava – USK Praha 85:54, Brno – Kolín 77:72.

Kooperativa NBL

1. Opava 17 14 3 1592:1397 82,4

2. Nymburk 16 12 4 1498:1109 75,0

3. USK Praha 16 10 6 1220:1236 62,5

4. Ústí nad Labem 15 9 6 1347:1268 60,0

5. Děčín 16 9 7 1419:1349 56,3

6. Kolín 16 9 7 1280:1334 56,3

7. Brno 17 9 8 1311:1351 52,9

8. Písek 16 8 8 1396:1438 50,0

9. Pardubice 15 5 10 1242:1321 33,3

10. Ostrava 16 4 12 1231:1320 25,0

11. Olomoucko 16 4 12 1301:1437 25,0

12. Slavia Praha 16 3 13 1230:1507 18,8