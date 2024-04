Písečtí basketbalisté si předkolo play off nezahrají. Rozhodla o tom jejich těsná porážka 95:99 v dramatické bitvě s Olomouckem v 11. kole nadstavbové části Kooperativa NBL.

Jihočechy čekají ve skupině A2 ještě dva duely, ale do vyřazovacích bojů půjdou Olomoucko a Ostrava, neboť s nimi mají i v případě procentuální rovnosti horší bilanci vzájemných zápasů.

V Sršním hnízdě tak zavládlo zklamání, protože nováček nejvyšší soutěže sezonu rozehrál velmi dobře a dlouho to vypadalo, že si skvělí fanoušci píseckého klubu užijí atmosféru play off. Hlavní cíl, záchranu v elitní lize, však tým kouče Jana Čecha naplnil s předstihem a do nevyzpytatelné baráže o účast v KNBL poslal pražskou Slavii.

„Bylo to krásné utkáním se vším všudy, bohužel se šťastným koncem pro našeho soupeře. Cítíme obrovské zklamání, protože se nám do utkání podařilo dobře vstoupit a v prvním poločase jsme díky výbornému útoku nastříleli 55 bodů. Ale bohužel, jako tradičně s Olomouckem, jsme si nechali vedení vzít. Po změně stran už to byla loterie, kterou vyhrál náš protivník. Mrzí nás to a je to pro nás hořká pilulka, protože v téhle atmosféře prostě nikdo sezonu končit nechce. Na druhou stranu jsem na tým obrovsky hrdý, přestože to úplně nedopadlo. A myslím, že až přebolí smutek, sezonu budeme hodnotit vesměs pozitivně,“ podotkl Jan Čech.

„Jsme z prohry zklamaní, jelikož jsme přišli o možnost zahrát si předkolo play off. Zápas hodnotím pozitivně, šli jsme do toho naplno, bojovali do poslední chvíle myslím, že jsme měli na to, abychom zvítězili. Bohužel, několika hloupými chybami jsme nechali soupeře dorovnat, a to nás stálo celý zápas,“ poznamenal pivot Sršňů Jakub Skalička.

S Olomouckem se Písek znovu střetne doma v dohrávce 8. kola už ve středu 3. dubna (18 hodin), sezonu poté zakončí v sobotu v hale Slavie (18).

Kooperativa NBL - nadstavbová skupina A2

1. Olomoucko 32 14 18 2658:2764 43,8%

2. Ostrava 33 14 19 2588:2649 42,4%

3. Písek 32 12 20 2728:2860 37,5%

4. Slavia Praha 33 7 26 2509:2923 21,2%