/FOTOGALERIE/ Písečtí basketbalisté zvládli dramatickou koncovku utkání 7. kola nadstavbové fáze Kooperativa NBL a po těsném vítězství nad Ostravou 96:93 se dostali do čela tabulky skupiny A2, v níž se bojuje o dvě místa do předkola play off. Po tomto kole už také definitivně platí, že poslední skončí pražská Slavia a bude hrát baráž o udržení v nejvyšší soutěži s vítězem I. ligy.

Písečtí basketbalisté v 7. kole nadstavbové fáze nejvyšší soutěže v závěru otočili utkání s Ostravou a zvítězili 96:93. | Foto: Sršni Písek

Úvodní čtvrtina nabídla vyrovnaný souboj a těsné vedené Nové huti, ve druhé části domácí tým převalil skóre na svou stranu a především zásluhou Michala a Josefa Svobodových se Sršni dostali do vedení, které na konci tohoto úseku činilo sedm bodů – 57:50.

Po obrátce si pro změnu vzali slovo ostravští basketbalisté, kteří především zásluhou úspěšných trojkových pokusů získali mírný náskok – 73:76.

Otevřená partie pokračovala i v závěrečném dějství a rozhodla až poslední pětiminutovka. Hosté z vyrovnaného stavu nejprve odskočili na 82:90, ale Sršni začali bodat a dorazili se na jediný bod. Střetnutí gradovalo. Ostravský Michal Svoboda minutu a půl před klaksonem trojkou zařídil stav 89:93, ale zbytek střetnutí už patřil nabuzeným píseckým hráčům. Dvakrát se prosadil Šurý, důležité šestky přidal Šlechta a na jihu Čech opět propukla vítězná radost.

Písek táhly za úspěchem osvědčené opory. Sýkora k 24 bodům přidal devět asistencí a sedm doskoků, Martin Svoboda i Josef Svoboda přispěli shodně 18 body, důležité střely trefovali i Šlechta (17) a Šurý (13).

Trenér Sršňů Jan Čech po utkání zářil spokojeností. „Smekám klobouk před všemi účastníky tohoto utkání. Ukázalo se, jak je skupina A2 vyrovnaná, bylo to opravdu těsné. Vyhráli jsme silou vůle a se štěstím. Jsem na své kluky opravdu hrdý. Bylo to jejich třetí utkání v sedmi dnech, do toho odehráli tento víkend dva duely kluci z juniorského týmu. A ač málokdy jmenuji jednotlivce, tak to, co v prvním poločase předvedl Josef Svoboda, to byl parádní impuls pro zvládnutí tohoto utkání. Dvě minuty před koncem by si na nás asi nikdo v hale nevsadil, ale opět jsme předvedli tu naši sílu a jsem rád, že jsme neřekli poslední slovo,” konstatoval kouč.

Jeho ostravský protějšek by pochopitelně k porážky zklamaný. „Nám to teď trochu mizí mezi prsty, ale věřím, že zase zabereme. Myslím, že se musíme odrazit od naší obrany, kterou jsme hráli po celý průběh soutěže, ale poslední dva zápasy po pauze nám to trochu nevychází. Byť jsme se tentokrát chytili v útoku a dali jsme přes deset trojek, tak nám utekla obrana a na konci rozhodlo štěstí,” uvedl trenér Nové huti Adam Choleva.

Písecký kormidelník vyzdvihl výkon křídelníka Josefa Svobody, jenž byl zejména v prvním dějství k nezastavení. „Po skvělém prvním poločase jsme do toho druhého vstoupili bez disciplíny. Těžko říct, zda to bylo chybami v obraně, nebo únavou. Ale co se týká koncovky, s kluky jsme se snažili vzepřít, dát týmu sílu a za podpory našich fanoušků jsme to urvali a dotáhli do vítězného konce,” zmínil Josef Svoboda.

V dalším kole se písečtí basketbalisté znovu představí před vlastním publikem. V neděli 17. března přivítají pražskou Slavii (17), jež si porážkou v Olomouci definitivně podepsala barážový ortel.

Sršni Photomate Písek – Nová huť Ostrava 96:93 (22:25, 57:50, 73:76)

Nejvíce bodů: Sýkora 24, Martin Svoboda 18, J. Svoboda 18, Šlechta 17, Šurý 13 – Michal Svoboda 22, Madden 21, Williams 15, Majerčák 13. Trojky: 10:12. Fauly: 21:25. Trestné hody: 24/30:15/23. Doskoky: 39:25. Rozhodčí: Vyklický, Karafiát, Perlík. Diváci: 650.

Další výsledek 7. kola:

Olomoucko – Slavia Praha 78:71

KNBL - nadstavbová skupina A2

1. Písek 29 12 17 2486:2592 41,4%

2. Ostrava 28 11 17 2207:2296 39,3%

3. Olomoucko 28 11 17 2313:2429 39,3%

4. Slavia Praha 29 5 24 2211:2613 17,2%