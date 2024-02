V plném proudu je nadstavba basketbalové extraligy kadetů U17, v níž Sršni postoupili do skupiny nejlepších osmi týmů. Za sebou mají úvodní čtyři zápasy na palubovkách soupeřů, z nichž vytěžili bilanci tří vítězství a jedné porážky. V tabulce jim zatím patří čtvrtá příčka.

Píseckým kadetům patří v extraligové nadstavbě zatím čtvrtá příčka. | Foto: archiv klubu

Nejprve se Jihočeši vypravili do Ostravy, kde v těsné koncovce porazili vedoucí Novou huť 74:72, ale následně podlehli Snakes 82:88. Hrdinou utkání se tam stal domácí reprezentant Lukáš Smažák, který zaznamenal 38 bodů, 9 asistencí a 8 doskoků.

I další dva duely sehráli písečtí kadeti v halách soupeřů. Na půdě Basketu Brno měli hsoté skvělý vstup do utkání a rychle se ujali vedení 16:2. Domácí táhne převážně Nikos Koulisianis a přestože dělal, co mohl, Sršni drželi po většinu času poklidné dvouciferné vedení, které si pohlídali až do závěrečného hvizdu. Tentokrát se mohli spolehnout hlavně na kvalitní defenzivu.

Další den zavítali do Pardubic, kde je čekal tým, který do víkendových bojů vstupoval s pouhými dvěma porážkami. Vzhledem k užší rotaci Jihočechů jsou nedělní utkání vždy o tom, zda v sobě hráči najdou dost sil, a to zvlášť proti týmům jako Beksa, které presují s míčem po celých 40 minut. Než se Sršni probudili, domácí vedli dvouciferným rozdílem a první desetiminutovku vyhráli 27:17. Od druhého dějství však začal Písek předvádět svou hru a výbornou obranou (pouze 6 obdržených bodů ve druhé části) doplněnou o rychlý protiútok začali rychle obracet skóre. V poločase již hosté vedli 37:33, úvodní pětiminutovku po změně stran vyhráli 14:2 a vypracovali si rozhodující náskok.

„Když vynecháme první desetiminutovku v Pardubicích, tak tento víkend jsme se mohli spolehnout na velice dobrou obranu, která byla stavebním kamenem našeho úspěchu. Každá výhra zvenku se v téhle fázi soutěže počítá a my jsme získali rovnou tři. Nyní nadstavbu dohrajeme v Sršním hnízdě. A nejenže máme náskok dvou výher na pátého, takže to máme velice dobře rozehrané, abychom nemuseli do zrádného předkola play off, ale v případě úspěchů ve všech duelech můžeme pomýšlet i na vítězství základní části extraligy,“ konstatoval kouč Sršňů Matěj Mach.

NH Ostrava - Sršni Písek 72:74 (16:24, 42:37, 53:61)

Nejvíce bodů: Mirafuentes 20. Novák 17, Gürbüs 13 – Křesina 19, Vallet 17, Kopunec 14.

Snakes Ostrava - Sršni Písek 88:82 (24:19, 52:35, 68:59)

Nejvíce bodů: Smažák 38, Vítek 13, Duspara 12 – Křesina 28, Zita 18, Kabriel 10.

Basket Brno - Sršni Písek 58:76 (12:21, 28:40, 44:61)

Nejvíce bodů: Koulisianis 21, Kos 7 – Kopunec 21, Zita 19, Benda 12.

BK Vividbook Pardubice - Sršni Písek 60:76 (27:17, 33:37, 43:53)

Nejvíce bodů: Kalhous 16, Lejsek 7, Sádovský 7 – Zita 22, Vallet 21, Křesina 14.

Extraliga kadetů U17 – nadstavba A

1. BK NH Ostrava 18 15 3 1529:1116 33

2. BK Vividbooks Pardubice 18 14 4 1524:1316 32

3. Sokol Pražský 18 13 5 1410:1308 31

4. Sokol Písek Sršni 18 13 5 1362:1289 31

5. GBA Lions Jindřichův Hradec 18 11 7 1574:1397 29

6. BK Snakes Ostrava 18 10 8 1406:1343 28

7. USK Praha 18 10 8 1301:1268 28

8. Basket Brno 18 8 10 1365:1306 26

