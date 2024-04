/FOTOGALERIE, VIDEO/ Rozhodující třetí duel čtvrtfinále play off basketbalové extraligy U19 se hrál v Sršním hnízdě mezi domácími a BA Nymburk. Postup mezi čtyři nejlepší slavili hosté.

Play off U19: Sršni Písek - BA Nymburk. | Video: Jan Škrle

Sokol Písek Sršni U19 - BA Nymburk U19 82:85 (26:19, 44:39, 61:67)

Sestava a body Sokol Písek Sršni: J. Svoboda 24, Šimonek 15, Křesina 14, Bečka 10, Klement 8, Suchánek 7, Čihák 4, Benda, Kopunec, Zita, Procházka.

Čtvrtfinálová série se dostala až do rozhodujícího třetího utkání, které přineslo drama před čtyřmi stovkami fanoušků v Sršním hnízdě. V pátek Sršni vyhráli první vzájemný duel 84:78, v odvetě v Nymburce pak padli 79:83. V rozhodujícím třetím duelu v úterním podvečeru začali domácí výborně a do poločasu si drželi vedení. Ve třetí čtvrtině však Nymburk skóre otočil a mírný nások uhájil až do konce.

Čtenářům Deníku utkání fotografiemi přiblížil Jan Škrle.