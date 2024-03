Závěrečné čtyři duely nadstavbové fáze Kooperativa NBL mají před sebou písečtí basketbalisté. Ti bojují ve skupině A2 o dvě vstupenky do předkola play off. Už ve středu 27. března je čeká dost možná klíčový souboj na palubovce Ostravy (17.30).

Písečtí basketbalisté v 7. kole nadstavbové fáze nejvyšší soutěže v závěru otočili utkání s Ostravou a zvítězili 96:93. Jak si povedou nyní na palubovce soupeře? | Foto: Sršni Písek

Sršni si sami zkomplikovali situaci v minulém kole, v němž doma podlehli poslední pražské Slavii 83:88, která navíc na jihu Čech nastoupila ve velmi okleštěné sestavě. Nadále sice drží druhou příčku, ale pořadí je velmi vyrovnané. Vedoucí Olomoucko má o jednu výhru víc než Jihočeši a ti mají stejný počet vítězství jako ostravský tým, který má o zápas a porážku víc.

I z toho je patrné, že případný úspěch by píseckého nováčka hodně přiblížil k účasti ve vyřazovacích bojích. Pozitivní je, že na marodce už zůstal pouze pivot Dalibor Fait, pro něhož skončila sezona, a trenér Jan Čech tak může do zápasu, který následuje po desetidenní pauze, počítat s takřka kompletním kádrem.

„Po zklamání se Slavií jedeme do Ostravy s cílem napravit tento výpadek. Utkání je zcela zásadní pro postup do předkola play off a my jsme si toho vědomi. Nicméně myslím si, že daleko větší tlak bude na soupeře. Klíčem opět bude týmový výkon na obou polovinách hřiště a pohlídat si individuality Maddena, Williamse a ve velké formě hrajícího Michala Svobodu. Nám se v hale na Tatranu ani jedno z předchozích utkání nepovedlo, a tak snad bude platit pořekadlo do třetice všeho dobrého,“ přeje si písecký trenér Jan Čech.

Důležitost utkání si plně uvědomuje i jedna z hlavních opor týmu Vojtěch Sýkora. „Pro oba soupeře to bude možná rozhodující zápas. Proto do Ostravy jedeme s jasným cílem pokusit se prolomit naše předchozí nezdary a přivézt vítězství. K tomu musíme především zachytit úvod a být i přes dlouhou cestu maximálně koncentrovaní hned od první minuty, s čímž máme ve vzájemných utkáních velké problémy,“ podotkl písecký kapitán.

KNBL - nadstavbová skupina A2

1. BK Redstone Olomoucko 30 13 17 2477:2584 43,3%

2. Sršni Photomate Písek 30 12 18 2569:2680 40,0%

3. Nová huť Ostrava 31 12 19 2438:2526 38,7%

4. SK Slavia Praha 31 6 25 2365:2772 19,4%