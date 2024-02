Písečtí basketbalisté ve druhém kole nadstavby KNBL prohráli na palubovce Olomoucka 78:96 a v tabulce skupiny A2 klesli na druhé místo za Ostravu, jež vyhrála v hale pražské Slavie. Hanáci se navíc v boji o dvě vstupenky do předkola play off přiblížili Sršňům na rozdíl jediné výhry.

Basketbalisté Písku prohráli v druhém kole nadstavby KNBL na půdě Olomoucka 78:96. V dalším kole ve středu přivítají pražskou Slavii. | Foto: BK Olomoucko

O to důležitější se jeví nadcházející souboj Sršňů, kteří se už ve středu 7. února ve své hale střetnou se Slavii (18 hodin). Pražané se krčí na posledním místě tabulky a pokud by Písek zvítězil, soupeře by ještě více přikoval na dno a hlavně by se od něj vzdálil už na rozdíl šesti vítězství. Poslední celek po nadstavbě totiž čeká velmi ošidná baráž o účast v nejvyšší soutěži s vítězem I. ligy.

Toho si je dobře vědom trenér píseckého nováčka nejvyšší soutěž. „Nadcházející utkání pro nás má velký význam. Jednak se můžeme vzdálit hrozbě baráže a zároveň bojovat o předkolo play off. Sice nás stále trápí zdravotní komplikace klíčových hráčů, ale bojovností a nasazením před domácím publikem se pokusíme udělat maximum možného,“ podotkl Jan Čech

Připomněl, že se Slavii sice v minulém týdnu opustil rozehrávač Okereafor, i tak dokázali uspět na palubovce Olomoucka a přerušit dlouhou sérii proher.

„I přes následující neúspěch sešívaných s Ostravou si musíme uvědomit, že náš soupeř prohrál spoustu utkání až v koncovce a že jeho kvalita je daleko vyšší, než by se podle výsledků mohlo zdát. Nejdůležitější bude zastavit tahouny Varnera a Agravanise,“ zdůraznil kouč.

Podobný názor sdílí i rozehrávač Sršňů Josef Svoboda: „Budeme muset pohlídat individuality Slavie a udržet koncentraci i tempo celých čtyřicet minut.“

Jihočeši nadále nemohou počítat s trojicí dlouhodobě zraněných hráčů Týmlem, Faitem a Šlechtou.

KNBL, nadstavbová skupina A2

1. Ostrava 24 9 15 1857:1968 37,5%

2. Písek 24 9 15 2064:2186 37,5%

3. Olomoucko 24 8 16 1960:2089 33,3%

4. Slavia Praha 24 4 20 1854:2205 16,7%