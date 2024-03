Po reprezentační pauze pauze se opět roztáčí ruleta nejvyšší soutěže basketbalistů. Píseckého nováčka ve skupině A2 čeká v rámci 5. kola v pondělí 4. března televizní duel na palubovce Olomoucka (18 hodin), který bude hodně důležitý z pohledu ambicí obou celků na účast v předkole play off.

Basketbalisté Písku prohráli v druhém kole nadstavby KNBL na půdě Olomoucka 78:96. Jak si na Hané povedou nyní? | Foto: BK Olomoucko

Sršni mají o jednu výhru víc než jejich nadcházející soupeř, ale poslední dva vzájemné souboje prohráli. Navíc řeší zdravotní problémy některých hráčů. K dlouhodobým marodům Týmlovi s Faitem se přidal Novotný, jenž laboruje s kolene, a nejistý je i start Šurého se Šlechtou.

„Přestože jsme chtěli během reprezentační pauzy zregenerovat a dobře potrénovat, tak se bohužel naše marodka v posledním utkání před přestávkou ještě rozrostla o dvojici Novotný – Šurý. K tomu se Sýkora se Svobodou zúčastnili reprezentačního srazu, a tak o nějaké kvalitní přípravě nemůže být řeč,“ konstatoval písecký trenér Jan Čech.

Jeho tým však už několikrát dokázal, že se dokáže semknout a s nepřízní osudu poprat.

„Přestože není jasné, v jaké sestavě budeme moci nastoupit, moc dobře víme, o co se hraje, a budeme se snažit udělat maximum možného. Předchozí dvě vzájemná měření s Olomouckem jsme prohráli zejména kvůli individuální kvalitě trojice Townsend, Adamu, McBrayer, a proto se opět musíme zaměřit na kolektivní výkon na obou polovinách hřiště, kterým se budeme snažit této kvalitě vyrovnat a udržet se v tabulce nad naším pondělním soupeřem,“ nabádá kouč své svěřence.

Jak už bylo zmíněno, se zdravotními komplikacemi se vypořádává rozehrávač či křídelník Jakub Šurý, o jehož případném startu se teprve rozhodne.

„Chtěli bychom uspět. Víme, že po třítýdenní pauze musíme do utkání vkročit koncentrovaně, s precizní obranou, a pohlídat si jednotlivé individuality Olomoucka. Pořád se snažíme hrát o předkolo play off a pokud by se nám povedlo tohle utkání vyhrát, hodně by nám k tomu hodně pomohlo,“ míní písecký hráč Jakub Šurý.

Kooperativa NBL – nadstavbová skupina A2

1. Ostrava 27 11 16 2114:2200 40,7%

2. Písek 26 10 16 2209:2332 38,5%

3. Olomoucko 26 9 17 2142:2269 34,6%

4. Slavia Praha 27 5 22 2066:2443 18,5%