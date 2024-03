Písečtí basketbalisté zvítězili v 6. kole nadstavby KNBL v hale pražské Slavie 92:74 a zůstávají ve hře o postup do předkola play off. Svého soupeře navíc de facto odsoudili k baráži o účast v nejvyšší soutěži.

Písečtí Sršni zvládli utkání 6. kola nadstavbové skupiny A2 a v Edenu porazili domácí Slavii 92:74, což jim s předstihem prakticky zajistilo účast v nejvyšší soutěži i pro příští sezonu. | Foto: archiv Slavia

Sršni v Edenu zvládli jeden z klíčových zápasů sezony, který jim dává klid do zbytku nadstavby a vylepšil vyhlídky na získání vstupenky do předkola play off. Šest kol do konce této fáze soutěže mají totiž na Slavii náskok šesti výher, lepší vzájemné zápasy (3:1) a ve skóre k dobru 68 bodů. Přestože se s Pražany do konce nadstavby utkají ještě dvakrát, musel by jihočeský nováček všechno prohrát a Slavia už ani jednou nezaváhat, což se však nejeví reálně.

Samotné utkání se začalo lámat na konci úvodní desetiminutovky, kdy hosté odskočili třemi trojkami. Střelbou z perimetru si pomohli i v druhé čtvrtině, navíc využili ztrát soupeře a do kabin šli s dvacetibodovým náskokem.

Po změně stran se projevila mnohem širší rotace Sršňů, takže Slavia s osmi hráči nemohla na nějaké vzepětí pomýšlet, přestože se snažila, a hostující tým vytáhl náskok až na třicet bodů. V závěru sice povolil, ale důležité vítězství si pohlídal bez větších komplikací.

Nejvíce k němu přispěl nejlepší střelec utkání Borovka, další famózní výkon a osmý triple double v sezoně za 10 bodů, 16 doskoků a 10 asistencí zapsal Sýkora.

Na domácí straně pochopitelně po utkání panovalo zklamání z výsledku a kouč si posteskl i nad početností svého kádru. „Byl to pro nás náročný první poločas, protože Písek trefil spoustu střel. Chyběla nám komunikace v obraně, špatně se v tak úzké rotaci hraje. Trénujeme a hrajeme v osmi lidech, takže je pro nás náročné dělat změny během zápasu. Limituje nás taky absence rozehrávače, i tak se ale snažíme vykouzlit maximum. Písek má skvělého týmového ducha,” uvedl trenér Slavie Hugo Salgado.

Jeho protějšek naopak zářil spokojeností, že se píseckým basketbalistům povedl s předstihem splnit základní cíl této sezony. „Je pravda, že jsme přijeli hlavně s tím, abychom se zachránili bez hrozby baráže. Jsem rád, že se nám to povedlo, o tom byla celá sezona. Říkal jsem, že v tomto utkání budu jako pitbull, který bude bránit každý bod a celý zápas jsem po svých hráčích šlapal, takže za pětadvacet minut jsme si vytvořili třicetibodový náskok. Pak jsme polevili a nechali Slavii ještě ve hře, ale nakonec jsme to zvládli. Jsem za to strašně rád a věřím, že z nás spadne tlak, opět budeme hrát s čistou hlavou a ve zbylých utkáních se o předkolo porveme. Je to otevřené a uděláme pro to maximum,” pronesl písecký trenér Jan Čech.

Skromně se vyjádřil k faktu, že se stal nejlepším střelcem utkání, písecký Štěpán Borovka: „Myslím, že to máme nastavené, že střílíme hodně trojek. Já se přiznám, že nejsem ten nejskvělejší střelec, takže na mě vycházejí spíš ty úniky do koše a dvojtakty. Tentokrát mi to šlo, spadlo mi pár těžkých košů a pak, když už jste ve formě, tak se hraje úplně jinak,“ zmínil křídelník.

V 7. kole se Písek představí doma v Sršním hnízdě před svým skvělým publikem, kde v neděli 10. března přivítá Ostravu (17).

Slavia Praha – Sršni Photomate Písek 74:92 (16:22, 30:50, 48:70)

Nejvíce bodů: Varner 18, Pumprla 14, Mareš 11, Thompson 9, Jelínek 8, Kimbrough 8 – Borovka 21, M. Svoboda 17, Šlechta 11, Sýkora 10, Skalička 10, Englický 9, Šurý 8. Trojky: 9:12. Fauly: 19:20. Trestné hody: 11/15:14/21. Doskoky: 32:42. Rozhodčí: Hruša, Dombrovský, Kovačovič. Diváci: 457.

Kooperativa NBL - nadstavbová skupina A2

1. Ostrava 27 11 16 2114:2200 40,7%

2. Písek 28 11 17 39.3 2390:2499 39,3%

3. Olomoucko 27 10 17 37.0 2235:2358 37,0%

4. Slavia Praha 28 5 23 2140:2535 17,9%