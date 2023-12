Boj o účast v elitní nadstavbové šestce si zkomplikovali písečtí basketbalisté, kteří ve 14. kole Kooperativa NBL na domácí palubovce prohráli s Brnem 70:87. Soupeř jim tak i s úroky vrátil týden starou porážku ze své haly (71:84). V Sršním hnízdě se jim momentálně nedaří, protože prohráli potřetí ze čtyř posledních zápasů.

Písečtí basketbalisté na Brno tentokrát nevyzráli a ve své hale s ním prohráli 70:87. | Foto: Sršni Písek

Sršni začali lépe a úvodní čtvrtinu vyhráli o pět bodů, když těžili z útočných doskoků a zaznamenali i čtyři trojky. Ve druhé desetiminutovce se však karta zcela obrátila, Brno ji vyhrálo rozdílem 11 bodů a na přestávku podcházelo s vedením 47:41.

Po změně stran se sice Jihočeši herně zvedli, ale odešla jim střelba, takže náskok Brna vzrostl až na 18 bodů. V závěrečné periodě Sršni sice manko ještě stáhli na polovinu, ale víc se jim tentokrát nepodařilo a jejich soupeř zase odskočil a zápas už dovedl bez komplikací do vítězného konce.

Jan Čech, trenér Písku: „Nebudu chodit okolo horké kaše. Prohru beru jednoznačně na sebe. Bohužel jsem to byl já, kdo nedokázal hráčům vysvětlit, o co se hraje. A nedokázal jsem z nich prvním poločase z nich dostat tu tolik potřebnou energii, která nás dobíjí. Navíc jsme nedodrželi některé taktické věci, dostali jsme Brno do vedení a dovolili jsme jim hrát jejich. Ve druhém poločase jsme zlepšili obranu, začali jsme hrát dobře. Bohužel jsme neproměnili jednu jedinou volnou střelu, a že jsme těch pozic měli požehnaně. Brno zaslouženě vyhrálo a to i větším rozdílem než my u nich. Mrzí mě, že máme na domácí palubovce z posledních čtyř utkání tři prohry. Kdo zná tabulku, tak ví, že příští týden proti Pardubicím se hraje o všechno. Já prosím lidi, ať přijdou v plném počtu, povzbuzují nás a my už tu střeleckou nemohoucnost na do mocí palubovce protrhneme. Protože víme o co se hraje a my prostě do nadstavbové skupin A1 jdeme!“

Martin Vaněk, trenér Brna: „Myslím, že hlavním klíčem bylo, že jsme věřili tomu, že do Písku jedeme vyhrát. Zrychlili jsme naši hru, soupeř hrál zase jinak než u nás, ale dali jsme jednoduché body z rychlého protiútoku a to si myslím, že nám hodně pomohlo. Dále bych chtěl smeknout klobouk před domácími fanoušky, protože takováto atmosféra je jen v Písku.“

Štěpán Borovka, křídlo Písku: „Utkání se hodnotí určitě těžko, protože jsme pomýšleli na výhru, která by nám zajistila potřebný klid. Střetnutí bylo jiné v tom, že jsme nebyli všichni úplně zdravotně v pořádku, ale to není výmluva. Bylo to jiné v našem nasazení. Brno hrálo velmi tvrdě a dobře takticky. Byli na nás připraveni. Bylo těžké prosadit se v útoku. My si nepomohli jako vždy proměněnými trojkami, někdy jsme to tlačili zbytečně na sílu a většinou to nevyšlo.“

Viktor Půlpán, rozehrávač Brna: „Pomohlo nám to, že jsme hráli jako tým. Myslím si, že celých čtyřicet minut jsme předváděli dobrou obranu i útok. Týmová hra je to, na čem si musíme zakládat. A to nám určitě pomůže i v dalších zápasech. Jsem rád, že jsme mohli urvat tuto cennou výhru.“

V dalším kole se Jihočeši, kteří zatím v tabulce drží šestou pozici, jež jako poslední zaručuje postup do nadstavbové skupiny A1, představí znovu doma v Sršním hnízdě, kde v neděli přivítají Pardubice (17 hodin).

Sršni Photomate Písek – Basket Brno 70:87 (23:18, 41:47, 55:68)

Nejvíce bodů: M. Svoboda 24, Šlechta 10, Borovka 9, Novotný 9, Skalička 8 – Lee 20, V. Půlpán 14, Zdanavičius 14, Šiška 12, Brown-Soares 12. Trojky: 6:6. Fauly: 20:21. Trestné hody: 16/27:19/31. Doskoky: 44:45. Rozhodčí: Vyklický, Melichárek, Bohata. Diváci: 750.

Kooperativa NBL

1. Nymburk 14 11 3 1318:963 78,6%

2. Opava 14 11 3 1318:1200 78,6%

3. Kolín 14 9 5 1132:1155 64,3%

4. USK Praha 13 8 5 977:992 61,5%

5. Ústí nad Labem 14 8 6 1253:1180 57,1%

6. Písek 13 7 6 1143:1167 53,8%

7. Děčín 14 7 7 1248:1197 50,0%

8. Brno 14 7 7 1077:1121 50,0%

9. Pardubice 14 5 9 1159:1216 35,7%

10. Olomoucko 14 4 10 1154:1266 28,6%

11. Ostrava 14 3 11 1062:1162 21,4%

12. Slavia Praha 14 3 11 1094:1316 21,4%