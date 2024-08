/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Sršňů Photomate Písek odstartovali přípravu na novou sezonu v nejvyšší soutěži. Kapitán týmu Vojtěch Sýkora by je rád posunul výše, nejraději do play off.

Jak probíhalo Vaše posezonní volno, které jste měl po 11. místě v minulé sezoně možná nejdelší v kariéře?

I přes lehké zklamání z ne úplně vydařeného konce sezony jsme až do poloviny června pravidelně trénovali, přičemž vše bylo zaměřeno primárně na individuální činnosti a práci s naším kondičním trenérem, který vybudoval nový posilovací komplex Powergym kousek od haly. Následně mně a Svobimu začalo čtrnáctidenní reprezentační okno pro hráče do 23 let, které vyvrcholilo turnajem ve španělské Melille, kde jsme se postupně setkali s reprezentací Španělska, Německa a výběrem amerických univerzit.

V premiérové sezoně Sršňů jste se stal rovnou jedním z nejvytíženějších hráčů ligy, stihl jste si tak aspoň během léta odpočinout?

Jelikož jsem po letech neměl přes červenec žádnou vrcholnou reprezentační akci, tak jsem měl víceméně měsíc volna. Byl tak dostatek času jak na odpočinek, tak na nějakou lehčí individuální přípravu, a proto pevně věřím, že do nové sezony nastoupím v ještě lepší formě než do té loňské.

Máte za sebou první týden přípravy, pociťujete nějaké změny?

Samozřejmě angažováním nových tří hráčů, kteří v sobě mají velký potenciál, a udržením celé loňské soupisky, klub jednoznačně ukázal, že se na jednu stranu chce držet své české cesty, na stranu druhou však také, že chce posunout nejen naše loňské umístění. Další krok dopředu je rekonstrukce haly, která by již k začátku soutěže měla být dokončena.

Jaké si dáváte osobní cíle do nadcházející sezony?

Osobní cíl mám jeden, a to dostat Sršně do play off. Hraje se v úplně jiné intenzitě než během základní části a může se zde stát cokoli. Možná ještě důležitějším důvodem, proč bych nás rád viděl v play off, jsou pak naši fanoušci, kteří by si tuto atmosféru zasloužili zažít.

Co byste chtěl vzkázat žlutočerným fanouškům?

Ještě jednou bych rád za celý tým poděkoval za Vaši neuvěřitelnou podporu, a to jak v utkáních, kdy se nám dařilo, tak především v utkáních, která nebyla ideální. Dodávalo nám to neskutečnou motivaci se neustále zlepšovat, a proto doufám, že nám opět pomůžete ukázat, že naše možnosti jsou daleko vyšší než ty, které jsme zatím předvedli.

Autor: Jan Škrle

Zdroj: Sršni Photomate Písek