Aleksi Šedo

je přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK.

Přesto mají leccos společného. Nemyslím teď na sílu obou vln, devastující globální ekonomiku a hrozící posuny společenského či politického uspořádání. Ani na existující rizika jejich dalších, třeba i smrtnějších eskalací způsobených buď novou mutací, nebo dalším šílenstvím uraženého ega, bránícího se zmizet v propadlišti dějin. Mám na mysli pěnu, která vlny, včetně těch dvou našich, v různé podobě provází.

Pěnu, která nám může dát dobré informace o tom, co od vlny čekat, anebo, pokud ji neumíme dobře surfařsky číst, nám může zaslepit oči, a tak nás dostat někam, kde je lépe nebýt. Tou pěnou jsou teď informace nejrůznějších médií, agentur a serverů.

Neodkládejme vlastní názor

A teď to začíná být docela komplikované. Jde o to, zda chceme vědět, jak to opravdu je, nebo slyšet jen to, co nás podporuje v našem už hotovém názoru. Druhá cesta je určitě snazší, bohužel často vede k pošetilému lízání odčervovací pasty pro koně proti covidu nebo k pití jodové tinktury proti výbuchu jaderné elektrárny.

Na druhou stranu, kritické hodnocení informací od zástupů analytiků, komentátorů a „vlivných zdrojů“ z oborů, které nám jsou vzdálené, není úplně snadné. Celkem snadno odfiltrujeme letité instantní experty „na všechno“, s talentem temperamentní prezentace, ale i s klidem popírající své původní názory a jakoby nic prezentující názory nové. Zamýšlíme se nad motivy, východisky, ale i kompetencí prezidentů čehokoli, minulých, stávajících i budoucích, vyjadřujících se ke všemu, počínaje bojem se suchem až po pády režimů.

Snadnější to máme v oblastech, o nichž buď něco víme, nebo alespoň víme, že pro tu kterou „mluvící hlavu“ je hlavně důležité být vidět, ať už je téma jakékoli. A poznáme, že ve svých mediálních vystoupeních trošku mlží, tápe, co vlastně je ta exponenciální funkce, reprodukční číslo nebo co kdy podepsala či nepodepsala… Nebo když bývalí funkcionáři KSČ lamentují o „covidové totalitě“ a ti, co se obávají o demokracii, organizují pobíhání se šibenicemi po náměstích. A asi úplně jasné to je u propagandy státu, který invazi nazývá „bratrskou pomocí“, válku dopadající na civilisty „speciální vojenskou operací“ a sestřelení civilního letadla „zastavením letu“.

Zkrátka, rozum do hrsti, surfařům jen dobré vlny a nám všem čisté moře informací.

