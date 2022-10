Máme nosit za Ukrajinu dva svetry i na záchodě?

Zastropování ceny elektřiny a plynu nepokryje občanům zvýšené náklady stoprocentně, ale, jak říká v pátečním rozhovoru Deníku ministr financí Zbyněk Stanjura, na jejich dorovnání jsou tu jiné nástroje, především příspěvek na bydlení. Vyvrátil v něm také, že kabinet zvolil fixaci cen jen u distributorů, jak tvrdí opozice. Týkat se bude celého řetězce včetně výrobců.

Strážce erární kasy uvedl, že nízké schodky dnes pro něj nemohou být jedinou prioritou, neboť stejný důraz klade na sociální smír a investiční aktivity státu.

Ministerstva plná politiků

Posun ODS do středu je evidentní a troufnu si říci, že v této době jediný možný. Žádná příčetná vláda si nedovolí pád třetiny země do energetické chudoby. Strukturální deficit přijde na řadu později. Stanjura ho chce řešit hlavně na výdajové straně. Tuším, že se to nedotkne důchodů či přídavků na děti, ale národních dotačních titulů, ukončení podpory stavebního spoření nebo rušení úřednických míst.