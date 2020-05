Tomáš Prouza

je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

České firmy má zachránit záplava bankovních úvěrů – ale banky dávají úvěry jen těm, které současná krize moc nepostihla, zatímco ty nejvíce zasažené obejdou velkým obloukem.

Za poslední dva měsíce jsem byl u řady jednání s premiérem i s různými ministry a poslanci. A s tím, jak se krize prohlubovala a lidem začalo docházet, že její ekonomické i lidské následky budeme řešit ještě řadu měsíců a možná i let, jsem u členů vlády cítil čím dál větší ochotu pomoci zasaženým firmám a podnikatelům, aby nemuseli propouštět, aby nemuseli zkrachovat, aby se nestali obětí konkurenta z jiné země, která umí svým podnikům pomoci efektivněji.

Velmi často jsme z jednání odcházeli (nebo se spíš odhlašovali z videokonference) s tím, že jsme se s daným ministrem dohodli na nějakém řešení. A pak jsme se za den či častěji spíše týden dozvěděli, že to nepůjde. S premiérem či ministrem jsme se dohodli, že potřebujeme dojít z bodu A do bodu B. Ale pak se z ničeho nic vyrojilo spoustu argumentů, proč to nejde, proč je to příliš náročné nebo proč musíme nejdřív jít přes body F, J, P a S.

Krize nám na dřeň obnažila, jak zastaralá a alibistická je česká státní správa. Neplatí to zdaleka o všech úřednících, znám desítky bílých vran, ale ti všichni bojují proti systému, který miluje klid a tradice. A navíc vnímá své zákazníky – české občany a české firmy – jako podezřelé. Školy sice byly zavřeny rozhodnutím vlády a v registru obyvatel si stát může ověřit, kolik máte dětí a jak starých. Ale pokud chcete peníze na ošetřovné, musíte zdvořile poprosit a dodat papír s razítkem, že škola je skutečně zavřená. Stát to sice ví, ale proč by si neřekl o formulář navíc?

To stejné platí třeba u žádosti o příspěvek na udržení pracovních míst. Peníze se posílají na účet zaměstnavatele a stát už čtyři roky vede databázi účtů firem. Přesto musíte doložit, že ten účet firmě patří. Stát by si to sice mohl ověřit sám, ale proč by to dělal, když je mnohem pohodlnější to přikázat vám? A dokonce musíte předložit smlouvu o vedení účtu, nejen třeba poslední výpis. Ptáte se proč? Protože proč by to úředník nechtěl, když má žadatele v hrsti?

Takovými příklady by šlo popsat několik stránek novin, ale nebudu vás nudit. Spíše zkusím vyslovit naději, že současná krize bude budíčkem i pro českou státní správu. Že politici, kteří ji řídí, začnou tlačit na rychlost a jednoduchost. Že úředníci, kteří budou chtít dělat věci lépe a jednodušeji, dostanou prostor, a ne umístěnku na nejzapadlejší úřad v Česku. A že si stát konečně všimne, že žijeme ve 21. století, takže místo dlouhého seznamu ponižujících formulářů bude stačit, aby se stát podíval do vlastních databází.

Současná vláda má obrovskou šanci udělat věci lépe. Bude to bolet, bude to náročné, ale jde to.

Nebo zůstane jen u dobrých úmyslů?