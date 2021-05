Nový český ministr zahraničí Jakub Kulhánek zamířil ve středu na svoji první cestu na Slovensko. Jindy by to mohlo ukazovat na nedostatek fantazie, který se schovává za letitou tradici.

Poslední dny kolem kauzy Vrbětice ale ukázaly, že Česko opravdu bližšího spojence než Slovensko nemá. Samozřejmě, že bychom byli rádi, kdyby v solidaritě s námi vypovídaly ruské diplomaty takové země, jako Spojené státy, Německo, nebo aspoň Velká Británie. Ale největší zemí, která s námi jednoznačným gestem v podobě vypovězení ruského diplomata dala najevo plnou solidaritu, bylo zatím Rumunsko.

Podobně jednoznačný krok udělaly už jen tři malé pobaltské státy a Slovensko. To zvolilo skutečně razantní odpověď v podobě tří ruských diplomatů, což už je něco, co Rusové pocítí. Pocítí to ale také Slovensko, na jehož nevelké ambasádě v Moskvě je každý vypovězený slovenský diplomat opravdu citelnou ztrátou.

Slovensko to navíc udělalo v době, kdy stále ještě neskončila kauza kolem dovozu ruské vakcíny Sputnik V. Kauzy, kterou už víc než měsíc osobně táhne dnes už bývalý premiér Igor Matovič, který kvůli prosazení ruské vakcíny na Slovensku musel obětovat post předsedy vlády a málem celou vládní koalici.

A nejen to. Jako už ministr financí podnikl Matovič partyzánskou cestu do Moskvy, kde se snažil zachránit celý kontrakt s dvěma milióny vakcín Sputniku pro Slovensko. A s Viktorem Orbánem v Budapešti pak ještě dohodl, že Maďaři dají na dodávku z Ruska povolovací razítko, aby se mohlo Sputnikem na Slovensku očkovat.

Každému, kdo umí počítat do dvou, ale jasné, že solidárním vypovězením tří ruských diplomatů ze Slovenska tyto Matovičovy námluvy se Sputnikem skončily. Proto je jasné, že přesvědčit Matoviče o nutnosti slovenské solidarity s Čechy ve vrbětické krizi nemuselo být vůbec jednoduché. A Matovič, jako předseda největší vládní strany, má v kabinetu stále klíčové slovo.

Slovenská solidarita byla proto pro Bratislavu nelehkým gestem. Kulhánkova symbolická úvodní cesta ve funkci do Bratislavy a jeho osobní poděkování ministru zahraničí Ivanu Korčokovi i celému Slovensku byla zcela na místě. U nového českého ministra zahraničí to byl dobrý start.