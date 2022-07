O co více se vláda topí v neúčinných energetických opatřeních, o to více vytahuje argumenty údajně zanedbané energetické bezpečnosti. A ministři mají pravdu. Jen je třeba doříct, že to jde na vrub tradičních stran. Proč? Protože nejenže v energetice prakticky vše zprivatizovaly, ale mnohé strany se ještě podílely na destruktivní zelené politice, která k současnému stavu značně přispěla. Energetická bezpečnost je totiž dána dostupností energií, přiměřenou cenou a diversifikací zdrojů.

Ropná bezpečnost? Pak je dobré připomenout, že v letech 1997 a 2004 naše vlády prodaly rafinérie. Ty dnes patří polskému PKN Orlen. A tam se realizuje v meziročním srovnání desetinásobně vyšší rafinérská marže. Stát nemá žádnou možnost do toho zasáhnout. O cenách ropných produktů u nás vyrobených se rozhoduje v Polsku.

Registr je překážkou pro energošmejdy

Karel Havlíček

místopředseda PSP ČR a stínový ministr průmyslu a obchodu

Plynová bezpečnost? V roce 2002 se prodala komplet přeprava distribuce plynu. A protože i obchod je v rukou komerčních společností, můžeme se tak akorát dívat na to, odkud a za jaké ceny nadnárodní firmy kupují plyn. Rozhoduje se o tom totiž především v Německu.

A elektřina? I zde taháme za kratší konec, protože privatizace ČEZu se v devadesátkách totálně zpackala. Ruka trhu možná vyřeší mnohé, ale v energetice to znamená, že v době krize nám naopak jedna ruka chybí. 30 % minoritních akcionářů znemožňuje vládě jakkoliv manévrovat s cenami a musíme se tudíž řídit hlavně cenami na burze.

A uhlí? Tak tam předchůdci současné vlády rovněž vše prodali. A pokud by Babiš, ještě coby ministr financí nezachránil OKD a nedostal těžbu opět pod stát, jsme bez černého uhlí.

Jádro? Vláda sice ráda kritizuje fakt, že jsme chtěli Rosatom pustit do tendru na Dukovany a stlačit tím cenu ostatních dodavatelů na minimum, ale pozapomíná již na to, že když se plánoval v letech 2010 – 2013 Temelín, tak bez mrknutí oka nechali tehdejší předchůdci pětikolaice Rosatom nejen ve výběrovém řízení, ale Rusové dokonce skončili na druhém místě, před ostatními prozápadními dodavateli. Premiér Fiala a ministr financí Stanjura dokonce v tehdejší vládě byli! Proč jim to tehdy nevadilo? Zajímavé je i to, že nikdo ze současné koalice nezpochybňoval, že se desítky let bere jaderné palivo pro Temelín z Ruska. Kdybychom my neiniciovali rozšíření možných dodavatelů a nezahájila se jednání s Francouzi a Američany, tak by na dalších několik let bylo vymalováno.

Karavany, kam se podíváš

Zdroj: Deník

A nevšimnul jsem si ani, že by kdokoliv z pětikoalice v minulosti vystupoval proti budování ruského Nord Stream 1, nikdo neprotestoval proti Nord Stream 2, nikdo nekritizoval postoj zemí EU na ukončení příprav na neruském plynovodu Nabucco. Ani jsem nezaznamenal, že by se kterákoliv z vládních stran zasazovala o přechod k dražšímu zkapalněnému plynu nebo že by snad plánovala ve svých volebních programech investovat do zahraničních terminálů na LNG.

Za pozornost stojí i to, že minimálně část vlády se hrdě hlásí k sebezničující zelené energetické politice EU, která nabourala energetickou bezpečnost zcela zásadně ještě před válkou.

Vypůjčím si proto větu od předsedkyně Sněmovny. Co se týká energetické bezpečnosti, může současná pětikoalice tak maximálně stát v rohu a šoupat nohama.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.