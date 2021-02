Šéf unijní diplomacie Borrel nemá do Ruska vůbec jezdit

Nebylo to nic menšího než plivnutí do tváře Německu i celé Evropské unii. Poté, co se Alexej Navalnyj v Berlíně zotavil z atentátu ruské tajné služby, který ho jen šťastnou náhodou nestál život, a odletěl zpět do Ruska, Kreml se ani chvíli nerozmýšlel, co s ním udělat.

Foto: Deník