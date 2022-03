Po dvou covidových letech jsou lidé frustrovaní a naštvaní. Už to stačilo, aby měl Fialův kabinet na čtyři roky plné ruce práce. A do toho přišla Putinova válka a s ní Putinova drahota.

Ruský diktátor totiž nebojuje jen děly a raketami, ale také jinými prostředky. Jeho náčelník generálního štábu Gerasimov přišel před sedmi lety s doktrínou, podle níž se dá nepřítel kosit i hybridními, informačními a humanitárními zbraněmi. K těm posledním patří vyhánění obyvatelstva z uzamčených měst. Pokud do západní Evropy přijdou během několika měsíců miliony běženců, je evidentní, že to budou muset státy EU řešit. A mohou s tím mít velké trable. Kvůli nedostatku ubytování, pracovních míst, školek, zdravotní péče. Aby Putinovi jeho podlý záměr nevyšel, měla by při dnešním jednání vláda zapomenout na poučky o zdravých veřejných financích. Za války nic takového neplatí.

Uprchlíci v tělocvičnách

Měla by uvolnit prostředky pro jakékoli důstojnější ubytování ukrajinských běženců, opravit třeba chátrající vojenské objekty v pohraničí nebo domy kultury. A okamžitě zvýšit platby za státní pojištěnce, mezi něž se automaticky zařadili všichni příchozí. Děti a nezaměstnaní tam zůstanou trvale. Bude přitom nutné, aby všichni prošli vstupní zdravotní prohlídkou, neboť, jak připomněl epidemiolog Roman Chlíbek, nemůžeme připustit rozšíření infekčních chorob typu tuberkulózy, spalniček či černého kašle. A opominout nelze ani jeho upozornění, že Ukrajina má největší výskyt HIV pozitivních v Evropě.

To všechno ministři musejí mít na paměti. A navíc pohlídat, aby se v ukrajinské komunitě nešířila kriminalita a nepřelévala do většinové společnosti. Jedině tak může i Česko obstát ve zkoušce, kterou připravil ruský agresor. Jelikož v ní jde o mnohem víc než o peníze, neměla by se vláda ohánět nějakými ciframi v rozpočtu.