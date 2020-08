/SATIRA/ Plzeňský primátor Baxa se chtěl blýsknout: „Už jméno říká, že našeho hosta musíme uvítat pompézně!“ Úředníci si namalovali na levou tvář americkou vlajku a úřednice i jinam.Ministrovi předvedl nejprve svou baxovnu, přeplněnou americkými suvenýry. Vlajka konfederace, indiánské skalpy a kukla ku-klux-klanu sice Pompea poněkud překvapily, mlčel však. Ten starosta to přece myslí dobře, když se může tak přetrhnout.

Foto: Deník

Jindy se už ozval. To když mu Baxa vrazil do ruky na náměstí půllitr s pivem: „Na vaši neomezenou svobodu, kterou my tady v Plzni tak nesmírně obdivujeme!“