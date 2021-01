Romanu Berbrovi vymysleli novináři přezdívku Lord Voldemort českého fotbalu. Jak ukázal rozjezd kauzy kolem jeho osoby (lze tušit, že přijdou další, ještě tvrdší obvinění a důkazy), je to dost trefné.

Foto: Deník

Přezdívka přesně popisuje vlastnosti šíbra z Plzně. Berbr není chlapec z nedělní školy, jak by řekl komentátor Jaromír Bosák. Je to klasický mafián míče kopaného. Svoji moc postavil na rozhodčích, které jako jeden z jejich cechu ovládal. Postavil je do šiku, stvořil z nich armádu, tak jako Voldemort ze zlověstných postav kouzelné říše.