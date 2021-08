Kateřina Perknerová | Foto: Martin Divíšek

Jak už to tak bývá, sněmovnu zachvátilo předvolební šílenství. Miliardy prší na všechny strany, seniorům, rodinám s dětmi nebo občanům z okolí Vrbětic. To, co poslanci mohli udělat už dávno, si nechali na závěr svého čtyřletého období – jako bonus do kampaně. Jeden se tak nestačí divit, proč třeba obyvatelé obcí postižených výbuchy museli čekat neuvěřitelných sedm let.