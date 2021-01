Když jsem si přečetla včerejší vyjádření prezidenta Miloše Zemana k povolební situaci, musela jsem se usmívat. „Výhra ve volbách se měří počtem získaných poslaneckých mandátů. Dodal bych pro konkrétní politickou stranu. Nikoli pro koalici,“ uvedl pro MfD.

Foto: Deník

Dovoluji si připomenout svoje slova z přehledu událostí roku 2021, jak je Deník zveřejnil letos 2.ledna: „Prezidentova hvězdná hodina vždy přichází po sněmovních volbách, kdy je jen na něm, koho jmenuje premiérem. Zeman si přeje, aby to byl Andrej Babiš. Co když ale vyhraje koalice Pirátů a STAN? Předá žezlo jejímu lídrovi Ivanu Bartošovi? Myslím, že ne. Bude argumentovat tím, že Piráti by samostatně získali méně procent než ANO. Pokud se Babiš domluví s jinou stranou a předloží příslib 101 hlasů, bude premiérem.“