Jak upozorňuje právník Ondřej Dostál, poslanci sice schvalují její žádost, ale poté už nemají žádnou šanci vládní nařízení ovlivnit. O to víc musí být kabinet schopen vysvětlit, proč k nim přistupuje, čemu mají zabránit a jak jsou účinná. V tom se doposud příliš nenamáhal, protože se mohl opřít o hlasy komunistů a ostatní nevládní strany mu mohly být ukradené. Zamítavým postojem KSČM se jeho pozice změnila. Najednou horečnatě jedná premiér Babiš a ministři financí a průmyslu předkládají vstřícné návrhy na kompenzace.

Pokud ANO a ČSSD najdou potřebnou podporu pro další dny ve stavu nouze, přijdou ke slovu muži a ženy v taláru. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ujistil, že tentokrát to nebude trvat tři roky jako v případě napadeného volebního zákona. Prý se budeme divit, jak to bude rychlé. Zároveň naznačil, že mnohé vládní kroky jemu osobně připadají za hranou ústavnosti. Jde především o omezení počtu lidí při bohoslužbách či zákaz nočního cestování do zahraničí.

Nemyslím, že po explozi, kterou způsobil nedávný nález ústavních soudců, by měl Rychetský takto dopředu dávat najevo své preference. Jen to nahrává politikům ANO, aby vše prezentovali jako dlouhodobý systematický útok na Babišovy pozice. To je nejhorší cesta, jakou by měla nejváženější ústavní instance kráčet. Její obecně uznávaná nestrannost je naprostým základem pro pěstování důvěry lidí v právní stát.