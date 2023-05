Luboš Palata | Foto: Deník

Ti mladší už na to pozapomněli, ale i druhá světová válka byla zdůvodněna údajným polským útokem na nacistickou vysílačku v Gliwicích. Jsme o více než osmdesát let dál, a tak není třeba převlékat ruské agenty do ukrajinských uniforem a není třeba hledat vězněného Ukrajince, kterého zabitého najdou na místě útoku. Stačí poslat libovolný dron nad Kreml, tam ho sestřelit a vše natočit na video a poslat do světa. A tvrdit, že šlo o ukrajinský teroristický útok na samotného Vladimira Putina, Útok, na který je třeba odpovědět, a to jakýmikoli prostředky.

Popravdě řečeno, ne že by bylo něco špatného na tom zabít prezidenta agresorského státu. Známe to z české historie a zastupujícího protektora Reinharda Tristana Eugena Heydricha opravdu asi nikomu není líto. Mě je líto jedině to, že zabití či popravu tohoto masového vraha a plánovače holocaustu v Česku stále nazýváme atentátem. Protože to prostě byl zcela legitimní akt v rámci vedení války a obrany českého národa před jedním z nejhorších nacistů.

Ukrajina se pokusila o dronový útok na Putinovu rezidenci v Kremlu, tvrdí Rusko

Vladimir Putin, jenž nese přímou odpovědnost za desítky tisíc mrtvých Ukrajinců, kteří zahynuli kvůli jeho ničím nevyprovokované agresi proti sousední suverénní zemi, je na tom dnes už podobně jako Heydrich. Je také už obviněn z válečných zločinů a jedině to, že se v civilizaci už nepopravuje, by ho před mezinárodním soudem v Haagu zachránilo před nejpřísnějším trestem. Ale s ničím jiným než doživotím by ani od toho nejspravedlivějšího soudu asi neodešel.

Také to, že Ukrajina neoplácí už přes rok trvající útoky na ukrajinská města, devastaci celé země a často i zcela záměrné zabíjení ukrajinských civilistů ruskými raketovými a dělostřeleckými útoky na Ukrajině stejnou mincí v Rusku, je vlastně z logiky války špatně. Kdyby Rusové zažívali to samé, co musí dnes a denně zažívat Ukrajinci, třeba by se přestali tvářit, že se jich ta válka vlastně netýká. A možná by se proti svému režimu vedoucímu agresorskou válku postavili.

Ale dobrá, Rusko je jaderná velmoc, Západ nechce rozšíření války a už vůbec ne použití zbraní hromadného ničení. Ukrajina za tento postoj Západu platí krvavou cenu, ale civilizovaný svět má pocit, že válku na Ukrajině udržuje v jistých mezích.

Údajný ukrajinský útok na Kreml, i kdyby k němu došlo, proto neopravňuje Rusko vůbec k ničemu. Takových útoků totiž podniká Rusko několik desítek denně, s mnoha civilními oběťmi. Středeční ostřelování velkého obchodu pro zahrádkáře v Chersonu je jedním z posledních dokazatelných případů ruských zločinů proti civilnímu obyvatelstvu. Protože záměrné zabíjení civilistů je i dnes válečný zločin.

Navíc nejspíš ale k žádnému skutečnému útoku na Kreml nedošlo. Rusko lže tolik a tak často, že je velmi, velmi nepravděpodobné, že by nelhalo teď. V situaci, kdy na frontě v regulérních bojích ruská armáda selhává, hledá Putin záminku k tomu, aby mohlo použít třeba taktické jaderné zbraně. A zkusit tím Ukrajince zastrašit a donutit kapitulovat.

Takový vývoj by ale Západ, svět, neměl dopustit. Protože pokud by to prošlo Putinovi na Ukrajině, mohlo by to projít kdekoli komukoli. Svět by se tím posunul výrazně blíže ke své zkáze.