Novela zákona o potravinách přesně tohle českým zákazníkům chystá. Není to víc než prachobyčejný paskvil SPD, který má jediný cíl, ukázat na Evropskou unii, že nám zase něco zakázala.

To, co poslanci odhlasovali, nemůže v zemi Evropské unie platit, pokud má existovat volný trh. A na něm má Česko, z kterého 80 % exportu směřuje do EU, životní zájem. Zájem na něm má mimochodem i mnoho českých zemědělců, kteří svoji produkci vyváží většinou za víc peněz, než kolik by utržili doma.

Unie navíc domácí české potraviny podporuje, protože i podle EU je ekologické a zdravější jíst především to, co se vypěstuje v našem okolí. Farmářské trhy, které jsou přesně tím, na co by měli příznivci českých potravin cílit, dostávají ale od vlády jednu facku za druhou.

Především mladá, vzdělaná část společnosti si cestu k lokálním, zdravým a kvalitním českým potravinám hledá a nachází sama. Žádný paskvil podobný parlamentní novele k tomu nepotřebuje a ani nechce. Babiš, který novelu odsoudil, by si měl udělat ve své firmě ANO pořádek. A až se zákon vrátí ze Senátu, měl by se hned hodit ho do koše. Jinam totiž nepatří.