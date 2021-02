V zákopové válce s covidem zatím prohráváme

Co se teď vlastně dějes covidem? Vláda nám to neřekne. Každý den totiž povídá něco jiného, zmateně, zoufale a nepříjemně. Neřeknou nám to ani slovutní vědci. Co profesor, to názor. A ještě do toho pletou politiku a osobní ambice.

Foto: Deník