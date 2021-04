Jan Blatný nastupoval do funkce ministra zdravotnictví s image kultivovaného muže, který povede pandemickou bitvu jako zkušený generál, jenž leccos ví o strategii a zároveň umí vlídným jednáním pozvednout morálku mužstva. Ctěný hematolog a politikou nepotřísněný manažer…

Foto: Deník

Tenhle slušivý outfit, který mu narychlo spíchli Babišovi píáristi, novopečený ministr odložil na nejbližší věšák, který se mu postavil ve Strakově akademii do cesty. To když se zamotal do své první velké lži – totiž že nepodepsal to, co ve skutečnosti podepsal. A nebyla to zrovna maličkost. Blatného podpis kdysi přistál pod peticí Milionu chvilek, kde se psalo o tom, že je nepřijatelné, aby naší zemi vládl estébák Babiš. Tentýž estébák Babiš, který pak Blatného vylovil z anonymity šedé zóny a udělal z něj ostře sledovaného ministra.