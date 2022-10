Zahnutý nos, čerstvé opálení, výraz tvrdého chlapa. Kdo tohle může být? Kosovo, ne Kosovo to být nemůže, to je támhleta černovláska v modrém kostýmu, co ochotně už deset minut debatuje s novináři. Albánie? Ne, to taky ne, tam přece pořád vládne ten vysoký bývalý basketbalista, jasně, ten s tou křiklavě barevnou kravatou. Že by Portugalsko, nebo Kypr?