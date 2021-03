Jeden z nejdůležitějších klíčů k zastavení pandemie v Česku existoval od samého začátku: jmenuje se náhrada mzdy při pracovní neschopnosti nebo nařízené karanténě. Německo ho používá – a úspěšně, jak je jasně vidět na mapě nových potvrzených případů.

Foto: Deník

Nikoho s covidem tam nejspíš ani nenapadne chodit dát do práce. Nemá k tomu totiž důvod, o žádné peníze by tím nepřišel. Trápit ho může nanejvýš to, že bude zavřený doma, to už se ale, na rozdíl od pádu do dluhové pasti, dá snadno přečkat.