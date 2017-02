Zvýšení nájemného je zatím odložené

Milevsko – Bod týkající se zvýšení nájemného za nebytové prostory o inflaci za loňský rok milevští radní z programu odložili.

„Ještě si potřebujeme něco ujasnit, ale zatím se přikláníme k tomu, že by to bylo v současné době zbytečné, a to i s ohledem na to, že máme hodně nebytových prostor ve městě prázdných," uvedl místostarosta Martin Třeštík. Podle starosty Ivana Radosty by mohlo město získat v případě navýšení nájmů o inflaci navíc celkovou částku kolem čtyřiceti tisíc korun za rok.