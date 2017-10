Zrušení parkovací podmínky bude stát Lidl tři miliony

Písek - Společnost Lidl by ráda modernizovala svou píseckou prodejnu. Potřebuje k tomu však pozemky, které jsou v majetku města.

Parkoviště u Lidlu v Písku.Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Zastupitelé se na svém srpnovém jednání prodeji nebránili, ale pouze za podmínky, že by parkoviště Lidlu mohli nadále využít i lidé, kteří zde odstaví automobil před cestou autobusem ze sousedního nádraží.

Vyřčenou podmínku ale vnímá investor jako obchodně nevhodnou, proto požádal písecké zastupitele o revokaci jejich dřívějšího usnesení. Za zrušení omezení nabídl spoluúčast až dva miliony korun na vybudování jiného veřejného parkoviště v docházkové vzdálenosti od autobusového nádraží.

„Společnost Lidl mě kontaktovala. Uskutečnili jsme společnou schůzku, na které jsme se shodli, že vybudování parkoviště v docházkové vzdálenosti by pro mě bylo přijatelné,“ otevřel čtvrteční diskusi zastupitelů místostarosta Josef Knot.

S opačným názorem vystoupil zastupitel Ondřej Veselý: „Tuto podmínku jsem minule navrhoval. Parkoviště Lidlu současně funguje jako parkoviště přilehlého autobusového nádraží a funguje moderním způsobem park & go. To by v případě zrušení podmínky a zřízení jiného parkoviště přestalo. Není tu žádná tak blízká plocha.“

Do debaty se přihlásil také zastupitel Tomáš Franců, který připomněl, že pozemky okolo provozovny jsou v majetku společnosti Lidl. „Pozemky jsou Lidlu. Prodalo jim je ČSAD a zřejmě bez jakékoli podmínky, aniž by mysleli na své zákazníky, kteří chtějí jet autobusem. Jak můžeme diktovat podmínky, když nejde o náš pozemek?“ ptal se Tomáš Franců.

Společnost Lidl se nakonec zrušení podmínky veřejného parkoviště dočkala, místo nabízených dvou milionů však bude muset zaplatit miliony tři. Autorem upraveného návrhu usnesení byl radní Marek Anděl. „Poslední tři roky mám na starosti životní prostředí v Písku a Lidl má u mě z minulosti vroubek kvůli tomu, jak se společnost chovala k životnímu prostředí. Navrhuji tedy, aby Lidl zaplatil tři miliony,“ řekl Marek Anděl.

Po korekci radního Luboše Průši, který připomněl, že by si zastupitelstvo mělo vyhradit právo schválit konečnou podobu celé smlouvy, bylo usnesení přijato. Míček je teď opět na straně Lidlu, který musí s novou podmínkou souhlasit.



Lidl chce píseckou provozovnu modernizovat tak, že současnou přízemní budovu zvedne do patra a pod prodejnou vybuduje parkoviště.