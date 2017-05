Zipáci byli tentokrát retro

Písek - Členové TC Z. I. P. Písek mají nejen úspěchy v soutěžích, ale také vystupují a baví publikum.

Byli například součástí akce s názvem Návrat do první republiky pro klienty v Seniorském domě Písek. Pro tuto příležitost připravili pod taktovkou Ládi Berana dvě choreografie s nádechem černobílých filmů. Tanečníci prohledali skříně prababiček, a tak se nejen oni, ale i diváci rázem ocitli v dobách swingu a filmů s Oldřichem Novým. Odměnou jim byl velký potlesk a díky přítomných diváků a pořadatelů.



Zipáci také podpořili ve Vraném nad Vltavou akci Benefice pro Starou školu. Malá formace zatančila choreografii Staří Mladí a následně se uskutečnila výuka tance pro přítomné děti, která sklidila velký ohlas.



Písecké tanečníky čeká mezinárodní finále v pražské Lucerně na FINALS MIA DANCE FESTIVAL PRAGUE. "Do finálových klání postoupili ZIPáci s vysokými hodnoceními a medailemi. A to se všemi choreografiemi, které nasadili. Věříme, že si Lucernu užijí a utrhnou opět nějaký ten cenný kov," věří Klára Humpálová.